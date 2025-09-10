Αγωνία στη Σίτι ενόψει Γιουνάιτεντ, πρόβλημα στο γόνατο ο Μαρμούς

Κόκκινος συναγερμός στο στρατόπεδο της Μάντσεστερ Σίτι με τον Ομάρ Μαρμούς.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ράιαν Τσέρκι, που θα κρατήσει τον Γάλλο για αρκετές εβδομάδες εκτός αγωνιστικών δράσεων, πλέον ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν θα μπορεί να υπολογίζει σε ακόμη έναν μεσοεπιθετικό, όπως όλα δείχνουν.

Η Αίγυπτος αναμετρήθηκε με τη Μπουργκίνα Φάσο, με τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι να αποχωρεί με αναγκαστική αλλαγή από τον αγωνιστικό χώρο, μόλις στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Αιγύπτιος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο γόνατο και επιστρέφει πίσω στο Μάντσεστερ για να επανεκτιμηθεί η κατάσταση του.

sport-fm.gr