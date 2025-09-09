Επίσημα στη Νότιγχαμ ο Ποστέκογλου - Αποθεωτική δήλωση Μαρινάκη για τον Ελληνοαυστραλό

Ο Ποστέκογλου υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, αντικαθιστώντας έτσι τον Νούνο Σπιρίτο Σάντο στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ. Θα καθοδηγήσει άμεσα τη νέα του ομάδα, αφού το ερχόμενο Σάββατο θα δοκιμαστεί στην έδρα της Άρσεναλ.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση υπάρχει και μια αποθεωτική δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον 60χρονο προπονητή, λέγοντας πως αποτελεί τον ιδανικό τεχνικό ώστε να πετύχει η Νότιγχαμ όλες τις φιλοδοξίες της και να κατακτήσει τρόπαια.

Η δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη:

«Φέρνουμε στον σύλλογο έναν προπονητή που έχει αποδεδειγμένο και σταθερό ιστορικό κατακτήσεων τροπαίων. Η εμπειρία του ως προπονητής ομάδων στο υψηλότερο επίπεδο, μαζί με την επιθυμία του να χτίσει κάτι ξεχωριστό μαζί μας στη Φόρεστ, τον καθιστά έναν φανταστικό άνθρωπο για να μας βοηθήσει στο ταξίδι μας και να πετύχουμε με συνέπεια όλες τις φιλοδοξίες μας.Αφού κερδίσαμε την άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ και στη συνέχεια χτίσαμε με συνέπεια σεζόν με τη σεζόν για να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή μας στην Ευρώπη, τώρα πρέπει να κάνουμε το σωστό βήμα για να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους και να διεκδικήσουμε τρόπαια. Ο Άντζε έχει τα διαπιστευτήρια και το ιστορικό για να το κάνει αυτό και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μας συνοδεύσει στο φιλόδοξο ταξίδι μας».