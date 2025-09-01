Έσκασε η βόμβα: Ο Ισακ στη Λίβερπουλ με ρεκόρ δαπάνης σε μεταγραφή

Ο Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ. Αίσιο τέλος φαίνεται πως θα έχει το μεγάλο μεταγραφικό σίριαλ των πρωταθλητών. Οπως μεταδίδουν τα αγγλικά ΜΜΕ, η Λίβερπουλ ήρθε σε συμφωνία με τη Νιούκαστλ και ο παίκτης αναμένεται τη Δευτέρα στο Μερσεϊσάιντ για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Reds.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Ορνστάιν το συνολικό ποσό της μεταγραφής θα αγγίξει τελικά τα 150 εκατ. ευρώ. Φυσικά, πρόκειται για νέο ρεκόρ πιο δαπανηρής αγοράς στην Premier League. To εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι και η 2η πιο ακριβή μεταγραφή ανήκει επίσης στη Λίβερπουλ κι έγινε σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο, με τον Φλόριαν Βίρτς, ο οποίος κόστισε 134 εκατ. ευρώ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται πλέον ο Μόισες Καϊσέδο της Τσέλσι με περίπου 133 εκατ. ευρώ.

Πηγή: sport24.gr