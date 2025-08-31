ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Γιουνάιτεντ επαναφέρει στο προσκήνιο την περίπτωση του Μαρτίνες!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Γιουνάιτεντ επαναφέρει στο προσκήνιο την περίπτωση του Μαρτίνες!

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες βρίσκεται ξανά στα υπόψιν των ανθρώπων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού εκείνοι είναι έτοιμοι για κάθε πιθανό σενάριο που θα εκτυλιχθεί τις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής διορίας, αναφορικά με την ενίσχυση στη θέση κάτω απ' τα γκολπόστ.

Τις τελευταίες μέρες η Γιουνάιτεντ δείχνει ν' ασχολείται κυρίως με την περίπτωση του Σένε Λάμενς της Άντβερπ, ωστόσο, όσο δεν τελειώνει η μεταγραφή, οι «κόκκινοι διάβολοι»... προσέχουν, για να έχουν. 

Έτσι, όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το κλαμπ του Μάντσεστερ επαναφέρει πολύ ψηλά στη λίστα το όνομα του Εμιλιάνο Μαρτίνες. 

Ο Αργεντινός συνεχίζει να επιθυμεί την αποχώρησή του από την Άστον Βίλα και η Γιουνάιτεντ θα κάνει ξανά προσπάθεια, εφόσον κάτι κολλήσει με τον Λάμενς. 

 

england365.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σοκ στη Σερβία: Χάνει το υπόλοιπο Ευρωμπάσκετ 2025 ο Μπογκντάνοβιτς!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σίνερ και Σβιάτεκ στους «16» του US Open, αποκλείσθηκε ο Ζβέρεφ

Τένις

|

Category image

Ώρα για δήλωση ισχύος!

ΑΕΛ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ επαναφέρει στο προσκήνιο την περίπτωση του Μαρτίνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Ειδικές αποδόσεις στα ντέρμπι της Cyprus League by Stoiximan

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Αλεσάντρο Μπιάνκο για ιατρικά και υπογραφές!

Ελλάδα

|

Category image

Η Σάκκαρη αποκλείσθηκε στο US Open

Τένις

|

Category image

Κάνει... πρεμιέρα με το κοινό της η ΑΕΚ και θέλει να τον κάνει ξανά να... χαμογελάσει

ΑΕΚ

|

Category image

Στην Ελλάδα ο Ταρέμι για Ολυμπιακό: «Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ»

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ταξιδεύει στην Αθήνα ο Ταμπόρδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή

Ελλάδα

|

Category image

Είδε τρία γκολ της να ακυρώνονται, αλλά νίκησε με ανατροπή τη Μαγιόρκα για το 3/3 η Ρεάλ Μαδρίτης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκινά το ταξίδι της υπεράσπισης η Πάφος FC με δύσκολη αποστολή στο ΓΣΠ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (31/08)

TV

|

Category image

Ετοιμάζει βαλίτσες ο Xόακιν Γκόμεθ - Τελειώνει από την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη