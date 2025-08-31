Η Γιουνάιτεντ επαναφέρει στο προσκήνιο την περίπτωση του Μαρτίνες!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες βρίσκεται ξανά στα υπόψιν των ανθρώπων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού εκείνοι είναι έτοιμοι για κάθε πιθανό σενάριο που θα εκτυλιχθεί τις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής διορίας, αναφορικά με την ενίσχυση στη θέση κάτω απ' τα γκολπόστ.
Τις τελευταίες μέρες η Γιουνάιτεντ δείχνει ν' ασχολείται κυρίως με την περίπτωση του Σένε Λάμενς της Άντβερπ, ωστόσο, όσο δεν τελειώνει η μεταγραφή, οι «κόκκινοι διάβολοι»... προσέχουν, για να έχουν.
Έτσι, όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το κλαμπ του Μάντσεστερ επαναφέρει πολύ ψηλά στη λίστα το όνομα του Εμιλιάνο Μαρτίνες.
Ο Αργεντινός συνεχίζει να επιθυμεί την αποχώρησή του από την Άστον Βίλα και η Γιουνάιτεντ θα κάνει ξανά προσπάθεια, εφόσον κάτι κολλήσει με τον Λάμενς.
england365.gr