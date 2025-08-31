Η Γιουνάιτεντ επαναφέρει στο προσκήνιο την περίπτωση του Μαρτίνες!

Τις τελευταίες μέρες η Γιουνάιτεντ δείχνει ν' ασχολείται κυρίως με την περίπτωση του Σένε Λάμενς της Άντβερπ, ωστόσο, όσο δεν τελειώνει η μεταγραφή, οι «κόκκινοι διάβολοι»... προσέχουν, για να έχουν.

Έτσι, όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το κλαμπ του Μάντσεστερ επαναφέρει πολύ ψηλά στη λίστα το όνομα του Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Ο Αργεντινός συνεχίζει να επιθυμεί την αποχώρησή του από την Άστον Βίλα και η Γιουνάιτεντ θα κάνει ξανά προσπάθεια, εφόσον κάτι κολλήσει με τον Λάμενς.

