LIVE: Ανόρθωση - Άρης 1-1

Δημοσιευτηκε:

Σημαντικό ντέρμπι, αν και μεταξύ ομάδων με διαφορετικούς στόχους, διεξάγεται στο «Α. Παπαδόπουλος», όπου η Ανόρθωση φιλοξενεί τον Άρη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Αμμοχώστου (1β.) ψάχνει την πρώτη της νίκη στη σεζόν προκειμένου να ξεκολλήσει από την προτελευταία θέση, να πάρει ψυχολογία και να εκκινήσει την αντεπίθεσή της, ενώ η «ελαφρά ταξιαρχία» (16β.) θα κυνηγήσει το διπλό, ώστε να ανέβει στην κορυφή, εν αναμονή των ντέρμπι της Δευτέρας.

Η εξέλιξη του αγώνα 

-Tέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο μέρος.

41' Νέο δοκάρι για τον Άρη, με σουτ του Μαγιαμπέλα!

40' Κεφαλιά του Γκόλντσον, άστοχη.

35' Κίτρινη κάρτα στον Σεργίου.

31' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει ο Άρης με γκολ του Μοντνόρ! Από κοντά μετά που του έστρωσε την μπάλα ο Κβιλιτάια κατόπιν μπαλιάς του Νίκολιτς.

30' ΓΚΟΛ, 1-0 η Ανόρθωση με εκτέλεση πέναλτι του Σένσι! 

28' Πέναλτι για την Ανόρθωση, μετά την εξέταση της φάσης του 24'!

-Mετά από τρίλεπτο έλεγχο από τον VAR Φερέιρα, κλήθηκε στο on-field review ο ρεφ Λιοτατής.

24' Ζητά πέναλτι η Ανόρθωση για ανατροπή του Βούκιτς από τον Γκόλντσον, εξετάζεται η φάση από το VAR.

23' Κεφαλιά του Αρτυματά μετά από εκτέλεση φάουλ του Κίκο, μάζεψε ο Φοδέριγχαμ.

13' Κεφαλιά του Γκόλντσον, πάνω από τα δοκάρια.

10' Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη με Κβιλιτάια, στο δοκάρι η κεφαλιά του!

6' Εκτός περιοχής σουτ του Σόσα, σε ετοιμότητα ο τερματοφύλακας του Άρη.

3' Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη με σουτ του Νίκολιτς από κοντά, απέκρουσε ο Παναγή, ακολούθησε μελέ στην μικρή περιοχή, μάζεψε εντέλει ο Κύπριος πορτιέρο.

1' Σουτ του Σόσα, μπλόκαρε ο Φοδέριγχαμ.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Σεργίου, Μπέργκστρομ, Φουρτάδο, Κίκο, Αρτυματάς, Σένσι, Αμποάγκι, Σόσα, Μπεζούς, Βούκιτς.

ΑΡΗΣ: Φοδέριγχαμ, Καλούλου, Γκόλντσον, Μπαλόγκουν, Κορέια, Χαραλάμπους, Νίκολιτς, Μοντνόρ, Μαγιαμπέλα, Γκομίς, Κβιλιτάια.

ΣΚΟΡΕΡ: 30΄ Σένσι / 31΄ Μοντνόρ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 35΄ Σεργίου / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Ferreira Pedro Alexandre

AVAR: Πέτρου Πέτρος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

