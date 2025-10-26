Κυρίαρχη στην Πάφο και διπλό για Ομόνοια Αραδίππου, ήρωας Κόστιτς στο 90+5΄!

Το δεύτερο της γκολ στο πρωτάθλημα ήταν αρκετό για την Ομόνοια Αραδίππου για να της δώσει τη δεύτερη της νίκη. Όπως και η πρώτη, ήρθε με διπλό με 1-0, αυτή τη φορά επί του Ακρίτα στο «Στέλιος Κυριακίδης», με τον Μουαντίπ και Κόστιτς να κρίνουν το ματς. Ο πρώτος πέτυχε στο 22ο λεπτό του μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, ενώ ο πορτιέρο των φιλοξενουμένων απέκρουσε στο 90+5΄ εκτέλεση πέναλτι του Ρομό!

Τα «περιστέρια» ήταν κυρίαρχα στο γήπεδο τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο ημίχρονο και θα μπορούσαν να πετύχουν πολλά περισσότερα γκολ, όμως πότε η αστοχία τους, πότε ο Περντρέου, κρατούσαν «ζωντανό» μέχρι το τέλος τον Ακρίτα, ο οποίος από το πουθενά είχε στο φινάλε τεράστια ευκαιρία να πάρει τον βαθμό, όμως ο Κόστιτς είχε διαφορετική άποψη.

Στους επτά βαθμούς και τη δέκατη θέση έφτασε η Ομόνοια Αραδίππου, στους οκτώ έμεινε η ομάδα της Χλώρακας.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Καμπλάν (84΄ Μίλερ), Ζάμπελιν, Άντονι, Ιωάννου, Ζήνωνος (54΄ Φερνάντες), Τάφερτσχοφερ, Αθανασίου (75΄ Ριέρα), Μπάρι (75΄ Χατζηβασίλης), Κάστρο, Ρομό.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Αντωνίου, Φαν Μιούλεμ, Ντάνι Ενρίκες, Ρινγκ (89΄ Γιανσάν), Χαβέλκα, Πολυκάρπου (68΄ Φατάι), Μουαντίπ (77΄ Φόμπα), Ρίτσαρντ, Ζορζίνιο (89΄ Κάνο), Ποντικός (68΄ Έντουαρντς).

ΣΚΟΡΕΡ: - / 22' Μουαντίπ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 30΄ Ιωάννου, 53΄ Κάμπλαν, 73΄ Τάφερτσχοφερ / 29΄ Ποντικός, 48΄ Μουαντίπ, 80΄ Έντουαρντς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λούκα Διογένης

4ος Διαιτητής: Τσαμπάλας Ανδρέας

VAR: Moreira Antonio

AVAR: Δημητριάδης Μάριος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης