LIVE: ΑΕΛ - ΕΝ Ύψωνα 0-0

Με τον αγώνα ανάμεσα σε ΑΕΛ και Κρασάβα ΕΝΥ που διεξάγεται στο στάδιο «Alphamega» συνεχίζεται η δράση για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι γαλαζοκίτρινοι (7β.) ψάχνουν την τρίτη τους νίκη στη σεζόν για να απομακρυνθούν από τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας, την ώρα που οι νεοφώτιστοι (επίσης 7β.) θα διεκδικήσουν την έκπληξη για να βάλουν φρένο στις (τρεις) σερί ήττες και να ανέβουν βαθμολογικά.

Η εξέλιξη του αγώνα

35' - Η καλύτερη ευκαιρία μέχρις στιγμής στον αγώνα, με την κεφαλιά του Χριστοδούλου να φεύγει ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια

24' - Καλή εκτέλεση φάυλ του Σινγκ, η μπάλα βρήκε στο τοίχος και έφυγε σε κόρνερ

10'- Tίποτα ιδιαίτερο μέχρις στιγμής στον αγώνα

1' - Έναρξη του παιχνιδιού

ΑΕΛ: Οτσόα, Φιλιώτης, Στεφάνοβιτς, Κέλερ, Ιμανισίμουε, Ζντραφκόφσκι, Μιλοσάβλιεβιτς, Γκλάβσιτς, Σινγκ, Μακρής, Φορεστιέρι.

ΚΡΑΣΑΒΑ ΕΝΥ: Ζάντρο, Τσεμπάκ, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Ντε Ιριόντο, Λίπσκι, Πάνκοφ, Κούρτις, Μπαχάσα, Ντο Κούτο, Μπα.

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 39' Φορεστιέρι / 23' Nτε Ιριόντο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακής

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας