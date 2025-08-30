Στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ο Γκαρνάτσο

Σε νέο περιβάλλον ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο παίρνει... τζούρα, από Τσέλσι! Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός, έχει συμφωνήσει σε όλα με τους «μπλε» του Λονδίνου και ετοιμάζεται, τις επόμενες ώρες να ανακοινωθεί, με συμβόλαιο διάρκειας επτά ετών, αφήνοντας πίσω τη θητεία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μάλιστα ο Γκαρνάτσο, βρίσκεται και στο «Στάμφορντ Μπριτζ» προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της νέας του ομάδας, στην αναμέτρηση με τη Φούλαμ για την 3η αγωνιστική της Premier League.

