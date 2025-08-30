Επίσημο του Νκουνκού στην Μίλαν

Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, το κόστος της μεταγραφής θα φθάσει στα 40-45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι τον 27χρονο Γάλλο άσο διεκδικούσε και η Μπάγερν Μονάχου, με την διαφορά ότι τον ήθελε ως δανεικό.

«Η Μίλαν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την μόνιμη μεταγραφή του Κρίστοφερ Νκούνκου από την Τσέλσι. Ο Γάλλος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2030», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

sdna.gr