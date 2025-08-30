ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Premier League - 3η αγωνιστική: Από νωρίς «μάχη» τίτλου ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Άρσεναλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Premier League - 3η αγωνιστική: Από νωρίς «μάχη» τίτλου ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Άρσεναλ

Δύο από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της φετινής Premier League, η Λίβερπουλ και η Άρσεναλ, θα αναμετρηθούν στο «Άνφιλντ» και το αποτέλεσμα θα κρίνει ποιος θα έχει το πάνω χέρι για τον τίτλο.

Πριν καλά καλά ξεκινήσει, η Premier League μας χαρίζει απλόχερα μεγάλες και σπουδαίες «μονομαχίες» που από πολύ νωρίς μπορεί να κρίνουν πολλά, αλλά μπορεί να μην κρίνουν και τίποτα.

Μόλις τρεις ομάδες έχουν καταφέρει να κάνουν το 2/2 στην Αγγλία και στην 3η αγωνιστική οι δύο εξ αυτών θα κονταροχτυπηθούν μεταξύ τους. Η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ, θα υποδεχθεί την Άρσεναλ, με τους «κανονιέρηδες» φέτος να έχουν βάλει ως πρώτο και ξεκάθαρο στόχο την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Μικέλ Αρτέτα έχει… αδειάσει τα ταμεία της ομάδας, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα τρομερό σύνολο, ικανό να νικήσει την οποιαδήποτε ομάδα, θα πρέπει όμως το ταλέντο αυτό να ξεδιπλωθεί και καταλλήλως στον αγωνιστικό χώρο.

Βέβαια το να περάσεις από το «Άνφιλντ» μόνο εύκολο δεν είναι, αλλά αν θες το στέμμα του βασιλιά, τότε πρέπει να σκοτώσεις τον βασιλιά. Η Λίβερπουλ δείχνει δεδομένα προβλήματα στην άμυνα της, έχοντας κερδίσει και τα δύο παιχνίδια της στο φινάλε και μάλιστα με ανεπάντεχους ήρωες. Τώρα οι «κόκκινοι» θα πρέπει να βγάλουν σοβαρότητα και κυρίως αμυντική σταθερότητα για να μπορέσουν να φτάσουν τα περσινά, πολύ υψηλά τους, στάνταρ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο 30/08

Τσέλσι-Φούλαμ (14:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι (17:00)

Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ (17:00)

Τότεναμ-Μπόρνμουθ (17:00)

Γουλβς-Έβερτον (17:00)

Λιντς-Νιουκάστλ (19:30)

Κυριακή 31/08

Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ (16:00)

Λίβερπουλ-Άρσεναλ (18:30)

Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας (21:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (4ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 13/09

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (14:30)

Μπόρνμουθ-Μπράιτον (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ (17:00)

Έβερτον-Άστον Βίλα (17:00)

Φούλαμ-Λιντς (17:00)

Νιουκάστλ-Γουλβς (17:00)

Γουέστ Χαμ-Τότεναμ (19:30)

Μπρέντφορντ-Τσέλσι (22:00)

Κυριακή 14/09

Μπέρνλι-Λίβερπουλ (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00)

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πέρασε κι από την έδρα της Άουγκσμπουργκ η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κωστής: «Μεγάλη νίκη κόντρα σε μεγάλο αντίπαλο...»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Σατσιάς: «Υπερβολικά τα λεπτά καθυστερήσεων – Μας αδικεί το αποτέλεσμα»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Αξίζαμε τους τρεις βαθμούς, σημαντική νίκη και προχωράμε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase – Ημερομηνίες & ώρες

ΑΕΚ

|

Category image

Χοακίν Γκόμεθ: «Συγγνώμη στους οπαδούς μας, αξίζουν περισσότερα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι πήρε το τεράστιο τρίποντο ο Ολυμπιακός απέναντι στη «Κυρία»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξεκινά από το ΓΣΠ το οδοιπορικό της η Ομόνοια - Το πρόγραμμα στη League phase του Conference

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με τους νέους στο Δασάκι η Ομόνοια αλλά και με μία απουσία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με λυτρωτικές... τακουνιές του Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από το «ερυθρόλευκο» Πανθεσσαλικό για το 2/2!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σεμέδο «σκότωσε» σε νεκρό χρόνο την Ομόνοια Αραδίππου και δύο στα δύο για τον Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χαστούκι Ολυμπιακού σε Ανόρθωση σε ματς με τρομερό φινάλε στο ΓΣΠ με «ήρωα» Ταλιχμανίδη και μοιραίο τον Βούκιτς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκη στο ρελαντί και δεύτερο ροζ φύλλο για την Ελλάδα στο ιστορικό παιχνίδι με την Κύπρο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ - Μπεργκ: «Ότι παιχνίδι παίζει η Ομόνοια είναι δύσκολο»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Πιάστρι κατέκτησε την pole position στο GP Ολλανδίας με ρεκόρ γύρου

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη