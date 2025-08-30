Premier League - 3η αγωνιστική: Από νωρίς «μάχη» τίτλου ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Άρσεναλ

Πριν καλά καλά ξεκινήσει, η Premier League μας χαρίζει απλόχερα μεγάλες και σπουδαίες «μονομαχίες» που από πολύ νωρίς μπορεί να κρίνουν πολλά, αλλά μπορεί να μην κρίνουν και τίποτα.

Μόλις τρεις ομάδες έχουν καταφέρει να κάνουν το 2/2 στην Αγγλία και στην 3η αγωνιστική οι δύο εξ αυτών θα κονταροχτυπηθούν μεταξύ τους. Η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ, θα υποδεχθεί την Άρσεναλ, με τους «κανονιέρηδες» φέτος να έχουν βάλει ως πρώτο και ξεκάθαρο στόχο την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Μικέλ Αρτέτα έχει… αδειάσει τα ταμεία της ομάδας, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα τρομερό σύνολο, ικανό να νικήσει την οποιαδήποτε ομάδα, θα πρέπει όμως το ταλέντο αυτό να ξεδιπλωθεί και καταλλήλως στον αγωνιστικό χώρο.

Βέβαια το να περάσεις από το «Άνφιλντ» μόνο εύκολο δεν είναι, αλλά αν θες το στέμμα του βασιλιά, τότε πρέπει να σκοτώσεις τον βασιλιά. Η Λίβερπουλ δείχνει δεδομένα προβλήματα στην άμυνα της, έχοντας κερδίσει και τα δύο παιχνίδια της στο φινάλε και μάλιστα με ανεπάντεχους ήρωες. Τώρα οι «κόκκινοι» θα πρέπει να βγάλουν σοβαρότητα και κυρίως αμυντική σταθερότητα για να μπορέσουν να φτάσουν τα περσινά, πολύ υψηλά τους, στάνταρ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο 30/08

Τσέλσι-Φούλαμ (14:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι (17:00)

Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ (17:00)

Τότεναμ-Μπόρνμουθ (17:00)

Γουλβς-Έβερτον (17:00)

Λιντς-Νιουκάστλ (19:30)

Κυριακή 31/08

Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ (16:00)

Λίβερπουλ-Άρσεναλ (18:30)

Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας (21:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (4ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 13/09

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (14:30)

Μπόρνμουθ-Μπράιτον (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ (17:00)

Έβερτον-Άστον Βίλα (17:00)

Φούλαμ-Λιντς (17:00)

Νιουκάστλ-Γουλβς (17:00)

Γουέστ Χαμ-Τότεναμ (19:30)

Μπρέντφορντ-Τσέλσι (22:00)

Κυριακή 14/09

Μπέρνλι-Λίβερπουλ (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00)

sport-fm.gr