Πρωτοσέλιδα γεμάτα… αποκλεισμό

Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η εκκίνηση της σεζόν για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τα Πρωτοσέλιδα στην Αγγλία να κάνουν λόγο για… κατάρρευση και για προβλήματα που γίνονται όλο ένα και μεγαλύτερα!
Αποτελεί το βασικότερο θέμα συζήτησης στην Αγγλία. Και πώς, άλλωστε, θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό;
Συζητάμε για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον «σοκαριστικό» αποκλεισμό που βίωσε από τον δεύτερο γύρο του Λιγκ Καπ, απέναντι στην Γκρίμσμπι! Βρέθηκε με 2-0 πίσω στο σκορ, ισοφάρισε, οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι και εν τέλει, ηττήθηκε με 12-11.
Ο Αντρέ Ονάνα απέκρουσε μόλις ένα από τα 12 πέναλτι των γηπεδούχων και οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν συνεχίζουν στον θεσμό, με τα προβλήματα να μεγαλώνουν.
Αυτό επισημαίνουν όλα τα Πρωτοσέλιδα στην Αγγλία, με άπαντες να τονίζουν πως η Γκρίμσμπι βιώνει ένα από τα μεγαλύτερα βράδια της ιστορίας της, την στιγμή που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βλέπει διαρκώς την κατάσταση να γίνεται όλο ένα και πιο τοξική...
