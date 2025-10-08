ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκουαρντιόλα: «Ο Χάαλαντ δεν είναι ηλίθιος και θα τηρήσει το συμβόλαιο του»

 Ο Ερλινγκ Χάαλαντ υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι, έως το καλοκαίρι του 2034, αλλά στην Ισπανία ο Τύπος επαναφέρει το «φλερτ» με την Μπαρτσελόνα. Η διοίκηση των «πολιτών» «έδεσε» για πολλά χρόνια ακόμη τον Νορβηγό σούπερ σταρ, αλλά στην αθλητική εφημερίδα της Βαρκελόνης «Sport» αναφέρεται πως ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, θα κάνει τα πάντα για να πάρει το επόμενο καλοκαίρι τον Χάαλαντ στο «Καμπ Νου», για ν' αντικαταστήσει τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Λαπόρτα έχει αναλάβει προσωπικά το θέμα και θέλει να ολοκληρώσει τη μεγάλη αυτή μεταγραφή πριν λήξει η προεδρική θητεία του το 2027. «Σύμμαχος» στην προσπάθεια θεωρείται για τον Λαπόρτα και η μάνατζερ του Νορβηγού σταρ, Ραφαέλα Πιμέντα, με την οποία έχει συναντηθεί αρκετές φορές και ο πρόεδρος της ομάδας της Καταλονίας περιγράφει τη σχέση τους «ως φιλική με βάσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης», όπως σχετικά αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Λαπόρτα ελπίζει παρά το νέο αυτό συμβόλαιο πως θα μπορέσει να διεκδικήσει τα δικαιώματα του, αλλά ο Πεπ Γκουαρντιόλα είναι κατηγορηματικός: «Ο Ερλινγκ είναι σπουδαίος και όλες οι ομάδες θα τον ήθελαν στο ρόστερ τους. Δεν είναι όμως ηλίθιος να μην τηρήσει ένα από τα καλύτερα συμβόλαια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Κανείς βέβαια δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, αλλά πιστεύω πως δεν έχει κανένα λόγο να φύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι.»

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

