Αποκλεισμός 18 μηνών στον ΜακΓκρέγκορ

Ο Ιρλανδός σταρ του MMA, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, ο οποίος δεν έχει αγωνισθεί από το 2021, τιμωρήθηκε με 18μηνο αποκλεισμό από κάθε αθλητική δραστηριότητα, επειδή έχασε τρία τεστ ντόπινγκ το 2024, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από την υπηρεσία αντιντόπινγκ του UFC.

Ο 37χρονος ΜακΓκρέγκορ αποδέχθηκε την τιμωρία, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Αντιντόπινγκ Μαχητικών Αθλημάτων (CSAD), που διαχειρίζεται το πρόγραμμα αντιντόπινγκ για το ισχυρό πρωτάθλημα UFC με επικεφαλής τον Ντάνα Γουάιτ.

Η CSAD, η οποία σημείωσε ότι ο ΜακΓκρέγκορ «συνεργάστηκε» με την έρευνα, «επέστρεφε από τραυματισμό» εκείνη την εποχή και «δεν προετοιμαζόταν για αγώνα», αποφάσισε να μειώσει την τιμωρία από 24 σε 18 μήνες, με αναδρομική ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2024, τον μήνα του τελευταίου του χαμένου τεστ (13 Ιουνίου, 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2024).

Ο διάσημος Ιρλανδός μπορεί ν' αγωνισθεί ξανά από τις 20 Μαρτίου 2026 και ενδεχομένως να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών στην βραδιά της 14ης Ιουνίου που έχει προγραμματισθεί να γίνει αγώνα ΜΜΑ στον Λευκό Οίκο για τα 80ά γενέθλια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ΜακΓκρέγκορ έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία του να αγωνισθεί στον Λευκό Οίκο. Ο Ντέινα Γουάιτ, στενός συνεργάτης του Ρεπουμπλικανού ηγέτη, έχει μέχρι στιγμής δηλώσει ότι δεν έχει αρχίσει καμία διαπραγμάτευση με πυγμάχους για αυτό το γεγονός.

Τεράστιος αστέρας του MMA με πολλαπλές ζώνες πρωταθλήματος, ο «Notorious» δεν έχει εμφανισθεί στο οκτάγωνο μετά από την ήττα του από τον Ντάστιν Πουαριέ τον Ιούλιο του 2021.

Ηγετική φυσιογνωμία στο αντιμεταναστευτικό κίνημα στην Ιρλανδία, ο ΜακΓκρέγκορ απέσυρε την υποψηφιότητά του τον περασμένο μήνα για τις προεδρικές εκλογές της χώρας του, που έχουν προγραμματισθεί για τα τέλη Οκτωβρίου.

Ο ΜακΓκρέγκορ καταδικάσθηκε τον περασμένο Νοέμβριο σε υπόθεση αστικού βιασμού και έχασε την έφεσή του στα τέλη Ιουλίου. Επίσης, μηνύθηκε στο ομοσπονδιακό αστικό δικαστήριο των ΗΠΑ από μια γυναίκα που τον κατηγορούσε ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά στο Μαϊάμι τον Ιούνιο του 2023.