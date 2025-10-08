ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποκλεισμός 18 μηνών στον ΜακΓκρέγκορ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποκλεισμός 18 μηνών στον ΜακΓκρέγκορ

Ο Ιρλανδός σταρ του MMA, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, ο οποίος δεν έχει αγωνισθεί από το 2021, τιμωρήθηκε με 18μηνο αποκλεισμό από κάθε αθλητική δραστηριότητα, επειδή έχασε τρία τεστ ντόπινγκ το 2024, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από την υπηρεσία αντιντόπινγκ του UFC.

    Ο 37χρονος ΜακΓκρέγκορ αποδέχθηκε την τιμωρία, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Αντιντόπινγκ Μαχητικών Αθλημάτων (CSAD), που διαχειρίζεται το πρόγραμμα αντιντόπινγκ για το ισχυρό πρωτάθλημα UFC με επικεφαλής τον Ντάνα Γουάιτ.

    Η CSAD, η οποία σημείωσε ότι ο ΜακΓκρέγκορ «συνεργάστηκε» με την έρευνα, «επέστρεφε από τραυματισμό» εκείνη την εποχή και «δεν προετοιμαζόταν για αγώνα», αποφάσισε να μειώσει την τιμωρία από 24 σε 18 μήνες, με αναδρομική ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2024, τον μήνα του τελευταίου του χαμένου τεστ (13 Ιουνίου, 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2024).

Ο διάσημος Ιρλανδός μπορεί ν' αγωνισθεί ξανά από τις 20 Μαρτίου 2026 και ενδεχομένως να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών στην βραδιά της 14ης Ιουνίου που έχει προγραμματισθεί να γίνει αγώνα ΜΜΑ στον Λευκό Οίκο για τα 80ά γενέθλια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ΜακΓκρέγκορ έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία του να αγωνισθεί στον Λευκό Οίκο. Ο Ντέινα Γουάιτ, στενός συνεργάτης του Ρεπουμπλικανού ηγέτη, έχει μέχρι στιγμής δηλώσει ότι δεν έχει αρχίσει καμία διαπραγμάτευση με πυγμάχους για αυτό το γεγονός.

Τεράστιος αστέρας του MMA με πολλαπλές ζώνες πρωταθλήματος, ο «Notorious» δεν έχει εμφανισθεί στο οκτάγωνο μετά από την ήττα του από τον Ντάστιν Πουαριέ τον Ιούλιο του 2021.

Ηγετική φυσιογνωμία στο αντιμεταναστευτικό κίνημα στην Ιρλανδία, ο ΜακΓκρέγκορ απέσυρε την υποψηφιότητά του τον περασμένο μήνα για τις προεδρικές εκλογές της χώρας του, που έχουν προγραμματισθεί για τα τέλη Οκτωβρίου.

Ο ΜακΓκρέγκορ καταδικάσθηκε τον περασμένο Νοέμβριο σε υπόθεση αστικού βιασμού και έχασε την έφεσή του στα τέλη Ιουλίου. Επίσης, μηνύθηκε στο ομοσπονδιακό αστικό δικαστήριο των ΗΠΑ από μια γυναίκα που τον κατηγορούσε ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά στο Μαϊάμι τον Ιούνιο του 2023.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Πόρτο θα καταθέσει καταγγελία κατά του Παυλίδη για φερόμενη βίαιη επίθεση στον Βέιγκα στο ντέρμπι με την Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκουαρντιόλα: «Ο Χάαλαντ δεν είναι ηλίθιος και θα τηρήσει το συμβόλαιο του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποκλεισμός 18 μηνών στον ΜακΓκρέγκορ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Θέλουν ακόμη χρόνο για την επιστροφή

ΑΕΚ

|

Category image

Φουρνιέ: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό»

EUROLEAGUE

|

Category image

Σε πορεία επιστροφής ο Μαρτίνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει με Φαζ Καν η Ελένα Κουλιτσένκο...

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ανεβάζει στροφές ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Η απόφαση της ΑΕΛ για Κονσεϊσάο

ΑΕΛ

|

Category image

Λεβέντης: «Άλλος αέρας με Μαρτίνς - 1700 εισιτήρια με Άρη...»

ΑΕΛ

|

Category image

Tόπο στα νιάτα!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ρονάλντο: «Θέλω να παίξω για μερικά χρόνια ακόμη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με άρωμα Κύπρου το ιστορικό ραντεβού του Πράσινου Ακρωτηρίου για το Μουντιάλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ιστορικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των ποδοσφαιριστών!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Χάποελ – Μακάμπι για την Ευρωλίγκα

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη