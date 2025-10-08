Θέλουν ακόμη χρόνο για την επιστροφή

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι Καμπρέρα, Γκαρσία και Κομάρ χρειάζονται ακόμα χρόνο για να επανέλθουν σε φουλ ρυθμούς εκγύμνασης, ενώ θα απαιτηθεί και κάποιο διάστημα μέχρι να κερδίσουν το χαμένο έδαφος.

Όσον αφορά τον Ανγκιέλσκι, δείχνει να είναι σε καλύτερη κατάσταση από τους υπόλοιπους, αλλά η κατάστασή του θα αξιολογηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Στο παρόν στάδιο, δεν μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα κατά πόσο θα είναι απόλυτα έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι με την ΕΝΠ. Αντίθετα, ο Μπάγιτς δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό (τραυματίστηκε στον αγώνα με την Πάφος FC) και λογικά θα είναι ετοιμοπόλεμος για την αναμέτρηση κόντρα στους βυσσινί. Τα ίδια ισχύουν και για τον Αμίν.

Το ευτύχημα είναι πως ενόψει της αναμέτρησης στο «Τάσος Μάρκου» για την 7η αγωνιστική επιστρέφει ο Ρόντεν, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του. Ένα πολυεργαλείο στη μεσαία γραμμή, η απουσία του οποίου στο τελευταίο παιχνίδι με την Πάφος FC ήταν χτυπητή για τους κιτρινοπράσινους. Με την επανέναρξη του μαραθωνίου, ο Βάσκος τεχνικός της ΑΕΚ (επιστρέφει στον πάγκο στο «Τάσος Μάρκου») θέλει να έχει διαθέσιμους όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές. Και τούτο, διότι το πρόγραμμα που περιμένει την ομάδα του μέχρι τη διακοπή Νοεμβρίου θα είναι ιδιαίτερα βαρύ και δύσκολο.

Μέσα σε 23 μέρες, από 18 Οκτωβρίου μέχρι 9 Νοεμβρίου, η ΑΕΚ θα κληθεί να δώσει τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος, με ΕΝΠ εκτός, ΑΠΟΕΛ εντός, Απόλλωνα εκτός και Ομόνοια Αρ. εντός, τον αγώνα του Σούπερ Καπ με την Πάφος FC (ορίστηκε στις 30/10) και δύο παιχνίδια για τη League Phase του Conference League, στο Λονδίνο με την Κρίσταλ Πάλας και με την Αμπερτίν Σκωτίας στην Αρένα. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πόσο σημαντικό θα είναι να έχει όσο το δυνατό περισσότερους ετοιμοπόλεμους παίκτες, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει την καλύτερη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού.