Η Πόρτο θα καταθέσει καταγγελία κατά του Παυλίδη για φερόμενη βίαιη επίθεση στον Βέιγκα στο ντέρμπι με την Μπενφίκα

Τρίτο ημίχρονο, εκτός αγωνιστικού χώρου, αναμένεται να έχει το ισόπαλο χωρίς τέρματα ντέρμπι μεταξύ της Μπενφίκα και της Πόρτο για το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Κι αυτό γιατί ο πρόεδρος των “δράκων”, Αντρέ Βίλας-Μπόας λίγο πριν το ετήσιο γκαλά της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου προέβη σε δηλώσεις στις οποίες μεταξύ άλλων ανέφερε και το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη για κάθε άλλο παρά καλό λόγο.

Συγκεκριμένα ο Πορτογάλος πρώην προπονητής και νυν διοικητικός παράγοντας της Πόρτο ανέφερε: “Θεωρώ ότι η επίθεση του Παυλίδη είναι πιο σοβαρή από το πέναλτι (που δεν δόθηκε στις καθυστερήσεις) στον Ντενίζ Γκιούλ. Αυτό το πέναλτι έπρεπε να δοθεί, και κατά τη γνώμη μου, το VAR απέτυχε σε όλα, γιατί έπρεπε να καλέσει τον διαιτητή να το αναλύσει. Λυπάμαι που δεν έγινε. Η επίθεση του Παυλίδη ήταν σοβαρή, βίαιη και θα μπορούσε να είχε προκαλέσει σοβαρότερη ζημιά στον παίκτη μας. Η Πόρτο θα καταθέσει καταγγελία”.

