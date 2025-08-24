Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Λαμένς στη Γιουνάιτεντ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται μια «ανάσα» από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σενε Λάμενς, με τον 23χρονο τερματοφύλακα να μένει εκτός αποστολής της Αντβέρπ για τον σημερινό αγώνα της Pro League κόντρα στη Μαλίν. Σύμφωνα με τον Guardian, η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ (17 εκατ. λίρες).

Ο Λάμενς, διεθνής με την εθνική Ελπίδων του Βελγίου, θεωρείται επένδυση για το μέλλον αλλά και άμεση λύση για τον σύλλογο του Μάντσεστερ. Ο Ρούμπεν Αμορίμ θέλει να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στη θέση του τερματοφύλακα, καθώς ο Αντρέ Ονάνα έχει δεχτεί κριτική για τις εμφανίσεις του, ενώ θα απουσιάσει μέρος της σεζόν λόγω της συμμετοχής του στο Κόπα Άφρικα με το Καμερούν.

Ο Ονάνα, αν και παραμένει το βασικό όνομα κάτω από τα δοκάρια, έχει βρεθεί στο στόχαστρο, ενώ ο αντικαταστάτης του, Αλτάι Μπαϊντιρ, υπέπεσε σε λάθος που οδήγησε στο νικητήριο γκολ της Άρσεναλ την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Με την προσθήκη του Λάμενς, η Γιουνάιτεντ στοχεύει να ενισχύσει τη σταθερότητα και το βάθος της θέσης.

Ο ύψους 1,91 μ. Λάμενς έκανε το ντεμπούτο του με την Κλαμπ Μπριζ τον Ιούλιο του 2021 και μετακινήθηκε στην Αντβέρπ το καλοκαίρι του 2023. Από τότε έχει καθιερωθεί στο βελγικό πρωτάθλημα, με την πορεία του να προσελκύει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ετήσιες αποδοχές αντίστοιχες με εκείνες του Μπαϊντιρ (περίπου 80.000 λίρες την εβδομάδα), ενώ η ανακοίνωση του deal αναμένεται εντός των επόμενων ωρών.

 

Πηγή: sport-fm.gr

