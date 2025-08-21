Παίρνει τον Ντιούφ από την Λανς με 25 εκατ. η Ίντερ

Μεταγραφική ενίσχυση για την Ίντερ, η οποία έκλεισε τον Αντί Ντιούφ από την Λανς, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Συγκεκριμένα, οι «νερατζούρι» κατέληξαν σε συμφωνία με τη γαλλική ομάδα για την απόκτηση του 22χρονου χαφ, έναντι 20 εκατομμύριων ευρώ, μαζί με άλλα πέντε υπό την μορφή μπόνους.

Παράλληλα, η Ίντερ έχει προσφέρει στον Ντιούφ συμβόλαιο με διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2030 και πλέον το μόνο που απομένει είναι να ολοκληρωθεί το… τυπικό σκέλος της υπόθεσης.

Με τον Γάλλο μέσο να ταξιδεύει στο Μιλάνο για τα καθιερωμένα ιατρικά τεστ μέσα στην εβδομάδα και ακολούθως να υπογράφει τη συμφωνία των δύο πλευρών.

Την περσινή περίοδο ο Ντιούφ έκανε 37 συμμετοχές συνολικά με τη φανέλα της Λανς σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις, πετυχαίνοντας ένα γκολ και δίνοντας δυο ασίστ.

