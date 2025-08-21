H Άρσεναλ πάει να κλέψει τον Έζε μέσα από τα χέρια της Τότεναμ

Ενώ όλα έδειχναν ότι ο Εμπερέτσι Έζε καταλήγει στην Τότεναμ, η Άρσεναλ έκανε την κίνησή της και όλα δείχνουν ότι ο Άγγλος θέλει να πάει στο Έμιρεϊτς!

Η Άρσεναλ έκανε την κίνησή της για τον Εμπερέτσι Εζε και ο ποδοσφαιριστής θέλει να αποχωρήσει από την Κρίσταλ Πάλας για να φορέσει τη φανέλα των «Κανονιέρηδων», σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν.

Οι συζητήσεις για τον Άγγλο διεθνή ανάμεσα στον πρόεδρο της Πάλας, Στιβ Πάρις, και τον ομόλογό του, Ντάνιελ Λέβι, πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, όμως το ενδιαφέρον της Άρσεναλ παρέμεινε ζωντανό και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των συλλόγων βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη, μετά τον τραυματισμό στο γόνατο που υπέστη ο Κάι Χάβερτς.

Η Τότεναμ είχε συμφωνήσει σήμερα με την Πάλας και τον παίκτη στους όρους μίας μεταγραφής, αλλά είναι έτοιμη να στραφεί σε εναλλακτικούς στόχους εάν ο Εζε επιλέξει την Άρσεναλ.

Η Πάλας δεν ήθελε να ολοκληρώσει τη συμφωνία πριν τον αγώνα των πλέι οφ του Conference League την Πέμπτη απέναντι στη Φρεντρικστάντ, καθώς ήθελε να έχει διαθέσιμο τον 27χρονο μέσο.

Η Άρσεναλ έχει δείξει πρόθεση να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Πάλας, ενώ ο παίκτης θέλει να μεταγραφεί στους «Κανονιέρηδες», γεγονός που αφήνει την Τότεναμ με ελάχιστες επιλογές πέρα από το να στραφεί αλλού.

Ο Εζε, που ήταν παιδικός φίλαθλος της Άρσεναλ και αγωνίστηκε στις ακαδημίες του συλλόγου, θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και η Πάλας αναγνωρίζει ότι αξίζει μία μεγάλη μεταγραφή.

Ο Εζε ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με εννέα γκολ στα τελευταία 13 παιχνίδια με την Πάλας, συμπεριλαμβανομένου του νικητήριου τέρματος στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και ενός γκολ στο 2-2 με την Άρσεναλ.

Παρά τη φημολογία για το μέλλον του, ο Εζε ξεκίνησε βασικός για την ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ στη νίκη του Community Shield απέναντι στη Λίβερπουλ και στην πρεμιέρα της Premier League κόντρα στην Τσέλσι.

Μιλώντας μετά τη λευκή ισοπαλία με την Τσέλσι, ο Γκλάσνερ δήλωσε:

«Μιλάτε μόνο για φήμες. Ο Εμπερέτσι Εζε, απ’ όσο γνωρίζω, έχει συμβόλαιο με την Κρίσταλ Πάλας, είναι ποδοσφαιριστής της Πάλας. Ξέρω ότι η ρήτρα του Εμπς δεν υπάρχει πλέον, η απόφαση ανήκει στον σύλλογο και θα δούμε τι θα γίνει».

Η Άρσεναλ έχει ήδη ενισχυθεί σημαντικά στην επίθεση αυτό το καλοκαίρι με την απόκτηση του Βίκτορ Γιόκερες από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας έναντι 63,5 εκατ. ευρώ και του Νόνι Μαντουέκε από την Τσέλσι έναντι 48,5 εκατ. λιρών. Ο Ίθαν Νουανέρι έχει επίσης δεσμεύσει το μέλλον του στον σύλλογο με νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο.

Ο Εζε αποκτήθηκε από την Πάλας το καλοκαίρι του 2020 από την ΚΠΡ έναντι περίπου 17 εκατ. λιρών και έχει πραγματοποιήσει 167 εμφανίσεις με τους «αετούς», σκοράροντας 40 φορές. Έχει επίσης 12 συμμετοχές με την Εθνική Αγγλίας και ένα γκολ.