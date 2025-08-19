ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τον Ρεϊνίλντο, 127 έθνη έχουν εκπροσωπηθεί στην Premier League από το 1992!

Η Premier League συνεχίζει να φέρνει κοντά παίκτες από κάθε γωνιά του κόσμου.

Πριν από την έναρξη αυτής της σεζόν, η αγγλική Premier League είχε καλωσορίσει παίκτες από 126 διαφορετικές εθνικότητες από την ίδρυση το 1992. 

Τώρα ένας 127ος έχει προστεθεί σε αυτό το σύνολο, όπως αναφέρουν οι Times, αφού το Σάββατο, ο Ρεϊνίλντο από τη Μονχαβίκη, ξεκίνησε με τη Σάντερλαντ  εναντίον της Γουέστ Χαμ (3-0).

Η Μοζαμβίκη είναι η 34η αφρικανική χώρα που εκπροσωπείται. Μάλιστα 48 από τα 55 κράτη μέλη της UEFA έχουν ήδη στείλει τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή στην Premier League, σε σύγκριση με 10 από τα 10 για την CONMEBOL (Νότιας Αμερικής) και 19 από τα 35 για την CONCACAF (Βόρεια/Κεντρική Αμερικής και Καραϊβική). Περίπου 13 ασιατικές χώρες, ενώ η Νέα Ζηλανδία, η Γουαδελούπη και η Μαρτινίκα συμπληρώνουν τη λίστα, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «L' Equipe».

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η επέκταση έχει επιβραδυνθεί. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2015-2016, τρεις χώρες εισήχθησαν στο αγγλικό πρωτάθλημα μέσω του Πέδρο Ομπιάνγκ της Ισημερινής Γουινέας, του Μπερτράν Τραορέ της Μπουρκίνα Φάσο και του Κοσοβάρου Μπερσάν Σελίνα.

Έκτοτε, το πρωτάθλημα έχει ανοίξει σε περίπου μία χώρα ανά σεζόν κατά μέσο όρο: την Αρμενία με τον Χένρικ Μχιταριάν, το Μπαγκλαντές με τον Χάμζα Τσουντούρι, τις Φιλιππίνες με τον Νιλ Έθεριτζ, τη Γουατεμάλα με τον Ναθάνιελ Μέντεζ-Λάινγκ, τον Κουβανό Ονέλ Ερνάντεζ, τον Τανζανό Μπουάνα Σαμάτα, τον Δομινικανό Τζούνιορ Φίρπο, τον Σύρο Μαχμούντ Νταχούντ, τον Ιρακινό Αλί Αλ-Χαμάντι, τον Αμπντουκοντίρ Χουσάνοφ από το Οζμπεκιστάν κα τώρα τον Ρεϊνάλντο από τη Μοζαμβίκη.

Πηγή: www.sdna.gr

