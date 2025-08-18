Σούπερ κίνηση με Μπέιλι η Ρόμα!

Σε μία ακόμη πολύ καλή μεταγραφή προχωρά η Ρόμα!

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «τζαλορόσι» τα βρήκαν σε όλα με την Άστον βίλα και κάνουν δικό τους τον Λέον Μπέιλι.

Ο 28χρονος εξτρέμ από την Τζαμάικα αποχωρεί από την αγγλική ομάδα και «μετακομίσει» στην Serie A για λογαριασμό της Ρόμα, με σκοπό να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη γραμμή κρούσης της ομάδας του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Οι Ρωμαίοι θα τον αποκτήσουν με δανεισμό, πληρώνοντας ένα ενοίκιο κοντά στα 3 εκατ. ευρώ, ενώ η συμφωνία προβλέψει και ρήτρα αγοράς του στα 22 εκατ. ευρώ. Ποσά αρκετά φυσιολογικά, στα μέτρα των «τζαλορόσι» και αν μη τι άλλο χαμηλά συνολικά για την αξία του ποδοσφαιριστή.

Ο Μπέιλι την τελευταία τετραετία αγωνίζεται στην Βίλα, γράφοντας 144 συμμετοχές με 22 γκολ και 24 ασίστ. Νωρίτερα έπαιξε σε Λεβερκούζεν (156 ματς, 39 τέρματα, 25 τελικές ασίστ) και σε Γκενκ (77/15/19).

sportfm.gr