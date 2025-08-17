Σούπερ οικονομικό deal για τη μετακίνηση του Ζαλέβσκι από την Αταλάντα στην Ίντερ

Η Αταλάντα περνάει φέτος σε νέα εποχή, αφού στον πάγκο της θα έχει τον Ιβάν Γιούριτς, που διαδέχθηκε τον εμβληματικό Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι. Η Dea ετοιμάζεται για τη Serie A της σεζόν 2025/26 και παράλληλα συνεχίζει τη μεταγραφική της ενίσχυση.

Τελευταίο χτύπημα, ο Νίκολα Ζαλέβσκι από την Ιντερ. Η μεταγραφή αναμένεται να φτάσει τα 17 εκατομμύρια ευρώ και ο διεθνής Πολωνός μπακ/χαφ, που αγωνίστηκε μάλιστα χθες στο φιλικό με τον Ολυμπιακό, θα μετακομίσει από το Μιλάνο στο Μπέργκαμο.

Ο Ζαλέβσκι είχε πέρυσι μόλις 11 συμμετοχές στη Serie A με τη φανέλα της Ιντερ, στην οποία ήρθε με τη μορφή δανεισμού από τη Ρόμα. Τον Ιούλιο οι νερατζούρι τον απέκτησε με κάτι παραπάνω από έξι εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με το loan fee, ο 23χρονος Πολωνός κόστισε περίπου 7 εκατομμύρια στην Ιντερ, η οποία τον πούλησε με 17, φτάνοντας έτσι σε ένα σούπερ οικονομικό deal.

Πηγή: sport24.gr