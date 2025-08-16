Βαρύ το κλίμα για Ίσακ στη Νιούκαστλ: Μπήκε στο στόχαστρο των οπαδών της

Η Νιούκαστλ δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη τη φετινή Premier League, αφού παρότι έπαιξε με παίκτη περισσότερο για σχεδόν ένα μισάωρο αγώνα, έμεινε στο ισόπαλο 0-0 στην έδρα της της Άστον Βίλα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι οπαδοί της Νιούκαστλ που βρέθηκαν στο γήπεδο έβαλαν στο στόχαστρό τους τον Αλεξάντερ Ίσακ, ο οποίος παρέμεινε εκτός αποστολής, με δεδομένο το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για την απόκτησή του.

Ο Σουηδός επιθετικός έχει εκφράσει ανοιχτά εδώ και καιρό στους ανθρώπους του συλλόγου την επιθυμία του να αποχωρήσει για χάρη των πρωταθλητών, ενώ έκτοτε παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με το μέλλον του. Η Λίβερπουλ είδε μια πρότασή της ύψους 120 εκατ. ευρώ να απορρίπτεται, αλλά πιθανότατα θα επιστρέψει με νέα πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου.

Όλη αυτή η κατάσταση, προφανώς δεν αρέσει καθόλου στους φίλους της Νιούκαστλ, οι οποίοι έκαναν ξεκάθαρα τα συναισθήματά τους με σύνθημα που φώναξαν.

Το σχόλιο του προπονητή της ομάδας, Έντι Χάου, για το συμβάν, ήταν: «Οι οπαδοί μας βοήθησαν πολύ κατά τη διάρκεια του αγώνα. Άλλωστε, αυτό το κάνουν πάντα πολύ καλά. Αν θέλουν να πουν κάτι μετά από το παιχνίδι, είναι δικαίωμά τους».

