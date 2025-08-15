ΒΙΝΤΕΟ: Φοβερή πρεμιέρα στη Premier League - Σώθηκε με Κιέζα η Λίβερπουλ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επικό ματς στο «Άνφιλντ» στην πρεμιέρα της Premier League - Νίκη με 4-2 για τους πρωταθλητές Αγγλίας

Μία Λίβερπουλ που για 50 λεπτά κυριαρχούσε επί της Μπόρνμουθ, έναν Σεμένιο να εκθέτει τους «κόκκινους» και να ισοφαρίζει σε 2-2 και τον Άρνε Σλοτ να κάνει πολλά λάθη στο παιχνίδι, με συνέπεια να κινδυνεύει να χάσει δύο βαθμούς για την ομάδα του ανέλπιστα. Και όμως, ο Φεντερίκο Κιέζα είχε «μαγική» στιγμή στο ματς και με ένα πολύ ωραίο σουτ στο 88ο λεπτό, έδωσε μεγάλη νίκη στην ομάδα του! Ένα... κερασάκι στην τούρτα στο τέλος από τον Μοχάμεντ Σαλάχ, που πανηγύρισε σαν τον Ζότα και συνέχισε το σερί του στις πρεμιέρες!

Ήταν δεδομένο πως η Λίβερπουλ θα συναντούσε δυσκολίες στην πρεμιέρα της Premier League. Το συγκινησιακό φορτίο, λόγω της απώλειας του Ντιόγο Ζότα, ήταν τεράστιο, η ατμόσφαιρα στο «Άνφιλντ» φοβερά ηλεκτρισμένη και οι παίκτες του Σλοτ γνώριζαν πως πρέπει να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις, στην πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος.

Παρόλα αυτά, η Λίβερπουλ ήθελε πολύ να αφιερώσει τη νίκη στον Πορτογάλο, πρώην ποδοσφαιριστή της και τα κατάφερε. Επικράτησε με 4-2, έκανε το χρέος της σε ένα «επικό» ματς και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό της, το οποίο αναγνώρισε την αντικειμενική δυσκολία να βρίσκονται τέσσερις νέοι ποδοσφαιριστές στο αρχικό σχήμα.

Πώς, όμως, φτάσαμε σε αυτό το σημείο; Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πραγματοποίησε την πρώτη εντός εστίας τελική προσπάθεια, με υπέροχο πλασέ στην απέναντι γωνία, το οποίο απέκρουσε ο Πέτροβιτς.

Ένα λεπτό μετά, ο Φαν Ντάικ είχε την στιγμή του, αλλά η κεφαλιά του πέρασε άουτ, με την Μπόρνμουθ να απαντά στο 6’, όταν ο Σεμένιο έστειλε την μπάλα ψηλά, από πλεονεκτική θέση.

Ωστόσο, η υπεροχή των γηπεδούχων ήταν φανερή και από την στιγμή που «γλίτωσαν» στο 34’ από ένα κακό πλασέ του Μπρουκς, προηγήθηκαν τρία λεπτά αργότερα, με τον Εκιτικέ.

Αυτός ήταν που σημείωσε το πρώτο γκολ της νέας σεζόν στην Premier League, όντας ο πρώτος Γάλλος που το καταφέρνει, τέσσερα χρόνια μετά τον Αλεξάντερ Λακαζέτ με την Άρσεναλ.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το 1-0 υπέρ της Λίβερπουλ και στην «επανάληψη», οι «κόκκινοι» ξεκίνησαν και πάλι πολύ καλά.

Κατέγραψαν τέσσερις τελικές προσπάθειες στα πρώτα οκτώ λεπτά και μία εξ’ αυτών, αυτή του Κόντι Χάκπο, κατέληξε στα δίχτυα.

Ο Ολλανδός έκανε το 2-0 στο 49ο λεπτό και όλα έδειχναν πως το παιχνίδι θα «σβήσει» σε αυτά τα επίπεδα, με τη Λίβερπουλ να φτάνει σε μία δίκαιη επικράτηση.

Δεν συνέβη, όμως, ακριβώς αυτό. Ο Σλοτ αποφάσισε να βγάλει με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα τον Φρίμπονγκ και τον Κέρκεζ, ο Έντο πέρασε στη θέση του δεξιού μπακ και η Μπόρνμουθ «διάβασε» άμεσα την αδυναμία που δημιούργησε στην ομάδα του ο Ολλανδός προπονητής.

Ξεκίνησε να παίζει από εκεί, βρήκε γκολ με τον Σεμένιο σε άμεση μετάβαση παιχνιδιού και κυριάρχησε για το επόμενο 10άλεπτο, δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα της Λίβερπουλ.

Κέρδισε δύο κόρνερ, είχε υποψίες ευκαιριών με Μπρουκς και Εβανίλσον και άγχωσε γενικώς τη Λίβερπουλ, η οποία δεν έμοιαζε να πατά καλά! Και εκεί, ήρθε το «σοκ».

Ο Σεμένιο ισοφάρισε με ένα υπέροχο γκολ στο 77ο λεπτό, με την άμυνα της Λίβερπουλ να είναι ξανά εκτεθειμένη και έκτοτε, το παιχνίδι έγινε… κόλαση!

Απείλησε η Λίβερπουλ, προσπάθησε και εν τέλει, η «λύτρωση» ήρθε από τον Φεντερίκο Κιέζα, ο οποίος με πολύ ωραίο σουτ στο 88’, πάνω στην κίνηση, χάρισε μία σπουδαία νίκη στην ομάδα του! Το... κερασάκι στην τούρτα από τον Μοχάμεντ Σαλάχ στο 95΄, με το δεξί, πανηγυρίζοντας σαν τον Ντιόγο Ζότα.

