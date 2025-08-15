ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΣ: Συγκίνηση στο Άνφιλντ...

Δάκρυσαν Σαλάχ και Φαν Ντάικ, όλοι σκέφτονται τον Ντιόγο Ζότα, που έχει… συμπεριληφθεί στην αποστολή των «κόκκινων».

Ένα ιδιαίτερα έντονο συγκινησιακό κλίμα επικρατεί τη δεδομένη χρονική στιγμή στο «Άνφιλντ», μερικά λεπτά πριν από την έναρξη της Λίβερπουλ με την Μπόρνμουθ, εξαιτίας της απροσδόκητης απώλειας του Ντιόγο Ζότα.

Είναι το πρώτο παιχνίδι της Λίβερπουλ στο «σπίτι» της, σε επίσημο επίπεδο, δίχως τον Πορτογάλο στη σύνθεσή της, αλλά οι άνθρωποι της ομάδας φρόντισαν αυτό να μη… φανεί. Με ποιον τρόπο; Το όνομά του βρίσκεται κανονικά στην αποστολή των «κόκκινων», πράγμα που έγινε ευρέως γνωστό στο Twitter, λίγα λεπτά αφότου μοιράστηκαν οι συνθέσεις.

Από εκεί και πέρα, μόλις βγήκαν οι δύο ομάδες στο γήπεδο, ακολούθησε το «You’ll never walk alone», με τον κόσμο της Λίβερπουλ να τραγουδά και τον Σαλάχ να είναι έντονα συγκινημένος.

Ακριβώς το ίδιο και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, με άπαντες να έχουν στο μυαλό τους τον Πορτογάλο.

Beautiful tifo made by the Liverpool fans in respect to Diogo Jota 🥹❤️#PremierLeague #LIVBOU pic.twitter.com/5IORJPNOiY — 𝐖𝐢𝐝𝐞𝐒𝐜𝐨𝐫𝐞𝐬⚽️ (@widescores_com) August 15, 2025

📸 - A minute of silence for Diogo Jota and his brother Andre. pic.twitter.com/6ac8Q0CWiX — dailysportsafrica.com (@dailysportsug) August 15, 2025

Moment of silence for Diogo Jota and his brother ❤️ pic.twitter.com/seI5J9HEVd — Mystershirt 👕📦 (@Mystershirt) August 15, 2025

📸 - Mohamed Salah is emotional as Liverpool fans are singing 'You WIll Never Walk Alone' for Diogo Jota and his brother. pic.twitter.com/SgTXdHqzqk — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 15, 2025

Diogo Jota's name in tonight's match program ❤️ pic.twitter.com/3OXlZC9dfZ — Adel Koraiem (@adelkoraiem) August 15, 2025

