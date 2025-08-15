Εφιάλτης για τον Γκαζανίγκα: Διπλό αυτογκόλ, πέναλτι και κόκκινη σε μισή ώρα

Στην πρεμιέρα της Τζιρόνα κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο, ο Αργεντινός τερματοφύλακας υπέγραψε μια από τις πιο καταστροφικές εμφανίσεις των τελευταίων ετών.

Πρώτα, ύστερα από γύρισμα συμπαίκτη, έχασε τον έλεγχο της μπάλας και την.… πρόσφερε στον Ντε Φρούτος, που σκόραρε σε κενή εστία.

Λες και δεν έφτανε αυτό, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, έκανε ξανά τραγικό κοντρόλ, ο ίδιος παίκτης τον πρόλαβε και αυτή τη φορά ο Γκαζανίγκα τον ανέτρεψε μέσα στην περιοχή. Αποτέλεσμα; Πέναλτι, απευθείας κόκκινη κάρτα και την εστία να υπερασπίζεται εσπευσμένα ο Μιόφσκι, ο οποίος δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Ίβι Λόπεθ από το να γράψει το 0-3.

Σε λιγότερο από 45 λεπτά, ο Γκαζανίγκα είχε καταφέρει να χαρίσει δύο γκολ, να αφήσει την ομάδα του με δέκα παίκτες και να γίνει… ο απόλυτος πρωταγωνιστής μιας πρεμιέρας που η Τζιρόνα θα θέλει να σβήσει από τη μνήμη της.

