Ανακοίνωσε κι άλλο παίκτη η Λίβερπουλ!

Επίσημα ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ ο Λεόνι!

Οι πρωταθλητές Αγγλίας ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 19χρονου Ιταλού αμυντικού από την Πάρμα, βγάζοντας από τα ταμεία τους 35 εκατ. ευρώ.

Ο νεαρός στόπερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο εξαετούς διάρκειας, δηλώνοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Η Λίβερπουλ είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου! Είναι αδύνατο να πεις όχι σε μία τέτοια πρόκληση».

O Λεόνι αποτελεί την έβδομη μεταγραφή των «Reds» στο φετινό καλοκαίρι, μετά από τους Φριμπόνγκ, Κέρκεζ, Εκιτίκε, Βιρτς και τους τερματοφύλακες Μαμαρντασβίλι, Γούντμαν και Πέκσι, ενώ δεν αποκλείεται να συνεχίσει την ενίσχυση του ρόστερ της, με το όνομα του Ίσακ να παραμένει στο μεταγραφικό της ρεπορτάζ.

