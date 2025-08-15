Μπαλέμπα... επίσημα τέλος για τη Γιουνάιτεντ

Στην επαφή που είχαν οι «κόκκινοι διάβολοι» με τους «γλάρους» για τον ποδοσφαιριστή, έγινε ξεκάθαρο από πλευράς ομάδας του Χούρτζελερ πως ο 21χρονος Καμερουνέζος αμυντικός χαφ δεν τίθεται προς πώληση.

«Δεν συζητάμε καν για τιμή» είπαν οι άνθρωποι της Μπράιτον σ' εκείνους της Γιουνάιτεντ για να καταλάβουν πως δεν θα είχε κανένα νόημα να μπουν σε τέτοια διαδικασία στην κουβέντα που έκαναν.

Από την πλευρά του, ο ποδοσφαιριστής ναι μεν θα ήθελε κάποια στιγμή να δοκιμάσει να βρεθεί σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο, αλλά προς το παρόν δηλώνει χαρούμενος στο «Amex» και δεν πιέζει για μεταγραφή.

