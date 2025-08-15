Πήρε τηλέφωνο ν' απολογηθεί για τη μεταγραφή που δεν έγινε!

Όπως αναφέρει το Athletic, o Άγγλος χαφ ήθελε πολύ να βρεθεί στο Λονδίνο και να παίξει για τους κατόχους του Γιουρόπα Λιγκ, αλλά τα πράγματα τελικά δεν ήρθαν όπως ιδανικά θα τα ήθελε.

Λόγω της καταγγελίας που έκανε η Φόρεστ, ο παίκτης παρέμεινε στο City Ground, αλλά υπέγραψε και νέο συμφωνητικό με το κλαμπ.

Παρόλα αυτά, ο Γκιμπς - Γουάιτ θεώρησε σωστό να τηλεφωνήσει στον Τόμας Φρανκ και να ζητήσει συγγνώμη για το γεγονός πως η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε όπως θα το ήθελε ο τεχνικός της Τότεναμ.

