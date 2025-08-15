Η οικογένεια του Ζότα θα παρευρεθεί στο Άνφιλντ για την πρεμιέρα της Λίβερπουλ

Η οικογένεια του Ντιόγκο Ζότα αναμένεται να βρεθεί στο Άνφιλντ στο εναρκτήριο ματς της Λίβερπουλ στην Premier League κόντρα στη Μπόρνμουθ, για να παρακολουθήσει το συγκινητικό αφιέρωμα στη μνήμη του.

Ο Πορτογάλος επιθετικός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 28 ετών σε τροχαίο δυστύχημα στη βόρεια Ισπανία μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα (25 ετών), θα τιμάται με ενός λεπτού σιγή και μαύρα περιβραχιόνια σε όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής.

Στο Άνφιλντ, οι φίλοι της Λίβερπουλ θα κάνουν κορεό στις εξέδρες, ενώ οι παίκτες θα φορούν για όλη τη σεζόν το έμβλημα «Forever 20», καθώς η φανέλα με το νούμερο 20 αποσύρθηκε προς τιμήν του.

sport-fm.gr