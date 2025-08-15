Μπάγερν: Στασιμότητα στη μεταγραφή Βόλτεμαντε

«Έχει συμβόλαιο και δεν έχει νόημα να ξαναρχίσουμε οποιαδήποτε εικασία» δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Κριστόφ Φρόιντ.

Η Στουτγκάρδη απέρριψε την τελευταία πρόταση που της έγινε για τον ταλαντούχο επιθετικό από τους Πρωταθλητές Γερμανίας και τις τελευταίες ημέρες δεν έχει σημειωθεί κάποια εξέλιξη.

«Έχουν γίνει τόσες πολλές συζητήσεις γι’ αυτό, για προθεσμίες, αριθμούς και ούτω καθεξής», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Κριστόφ Φρόιντ.

«Δεν έχουμε σχολιάσει ποτέ το θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα νέο. Αύριο (16/8) παίζει για τη Στουτγκάρδη, όπου έχει συμβόλαιο και δεν έχει νόημα να ξαναρχίσουμε οποιαδήποτε εικασία» συμπλήρωσε.

sdna.gr