Μαρέσκα για μεταγραφή αμυντικού: «Ξέρουν στη διοίκηση τι θέλω, αλλά...»

Η κάτοχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων υπέστη το σοκ με τη ρήξη χιαστού του Κόλγουιλ και την απουσία του σχεδόν σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική χρονιά που κάνει σέντρα απόψε στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Έντσο Μαρέσκα εξ αρχής προσπάθησε ν' αναλύσει όλα τα δεδομένα, κατέληξε στην ανάγκη να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε, αλλά ίσως να μην ικανοποιηθεί αυτή η επιθυμία του.

Τη στιγμή που οι «μπλε» ακόμα παλεύουν για τον Σίμονς και γενικότερα κινούνται μεθοδικά και με υπομονή σε όλες τις περιπτώσεις, ο κόουτς των θριαμβευτών του περασμένου Conference League είπε:

«Η διοίκηση ξέρει την άποψή μου, αλλά προς το παρόν προσπαθούμε να βρεθεί λύση εκ των έσω...».

