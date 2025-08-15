Εκτός αποστολής ο Έντερσον, φουντώνουν τα σενάρια μεταγραφής του στη Γαλατά

Ολοένα και πιο κοντά στην αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται ότι βρίσκεται ο Έντερσον!

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας, ο οποίος αποτέλεσε τον βασικό γκολκίπερ των «πολιτών» τα τελευταία χρόνια, φέρεται να έχει συμφωνήσει να μετακομίσει στην Τουρκία για χάρη της Γαλατάσαραϊ, ενώ το γεγονός ότι έμεινε εκτός αποστολής για την πρεμιέρα της ομάδας του στη φετινή Premier League (εκτός έδρας κόντρα στη Γουλβς), ρίχνει ακόμα περισσότερο... λάδι στη φωτιά.

«Ο Έντερσον δεν έχει έρθει να μου πει ότι θέλει να φύγει ή έχει μία προσφορά. Όλοι οι παίκτες είναι εδώ και είναι παίκτες μας. Δουλεύω μαζί τους. Τι πρόκειται αν γίνει κανείς δεν ξέρει», δήλωσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος όμως σύμφωνα με τα μεγαλύτερα Μέσα έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του Έντερσον, στο πρόσωπο του Ντοναρούμα, ο οποίος παραχωρείται από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Έτσι, στην αναμέτρησή της με τη Γουλβς (16/8, 19:30), την εστία της Σίτι θα υπερασπιστεί είτε ο Ορτέγκα, είτε ο νεοαποκτηθέντας από την Μπέρνλι, Τράφορντ.

sport-fm.gr