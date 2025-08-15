H Τότεναμ παίζει τα… ρέστα της για τον Σαβίνιο!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Τότεναμ κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε να αποκτήσει εδώ και τώρα τον Σαβίνιο από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Τότεναμ δεν έχει κάνει πολλές μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι. Λίγες, αλλά ποιοτικές. Η πιο σημαντική της ήταν αυτή με τον Τόμας Φρανκ. Ο έμπειρος τεχνικός από την πρώτη του κιόλας συμμετοχή στον πάγκο των Λονδρέζων παραλίγο να τους φέρει το ευρωπαϊκό Super Cup. Κάτι που χάθηκε στο τέλος και μάλιστα από μία άκρως ποιοτική ομάδα σαν την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ομάδα από το Βόρειο Λονδίνο θεωρεί ότι πρέπει και μπορεί να γίνει καλύτερη. Μία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν η απόκτηση του Σαβίνιο από τη Μάντσεστερ Σίτι. Ένας παίκτης που έκανε αισθητή την παρουσία του την περσινή σεζόν στην Premier League με τη Μάντσεστερ Σίτι. Ένας παίκτης που ήταν και παραμένει στα πλάνα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Η πρώτη πρόταση που έγινε πήγε στον… βρόντο. Μιας και ο Καταλανός προπονητής μπορεί για τη νέα σεζόν να μην τον έχει βασικό, αλλά, σε καμία περίπτωση δεν θέλει να τον χάσει. Μιας και ξέρει πολύ καλά ότι η ποιότητά του θα χρειαστεί κατά τη διάρκεια της σεζόν. Παρόλα αυτά οι Λονδρέζοι θα επιστρέψουν με πρόταση που φτάνει τα 70 εκατομμύρια λίρες, όπως έκανε γνωστό η βραζιλιάνικη εφημερίδα «Globe». Κάτι που αν και εφόσον συμβεί, τότε θα βάλει σε σκέψεις τους ανθρώπους της Μάντσεστερ Σίτι!

Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τότεναμ έχει λίγους και περιορισμένους παίκτες για την επίθεσή της. Ο Ντόμινικ Σολάνκε και ο Ριτσάρλισον δεν είναι κακοί. Αλλά είναι δύο σέντερ φορ που κάνουν λίγο ως πού τα ίδια πράγματα. Συν τοις άλλοις υπάρχει και η φυγή του Σον που έριξε σε αριθμούς και σε ποιότητα το ρόστερ της αγγλικής ομάδας στην επίθεση!

Γι’ αυτό και οι Λονδρέζοι έχουν βάλει στο μάτι τον Σαβίνιο από τη Μάντσεστερ

sportsking.gr 

