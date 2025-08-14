ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αφοπλιστικός Λουίς Ενρίκε: «Πιστεύεις το αξίζαμε; Το ποδόσφαιρο είναι άδικο και απρόβλεπτο»!

Αν μη τι άλλο αυτή τη φορά και σε αντίθεση με τον εκνευρισμό του μετά την απώλεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ο Λουίς Ενρίκε μετά την κατάκτηση του Super Cup τόνισε πόσο τυχερή ήταν η Παρί.

Στο φινάλε του ματς με την Τσέλσι έφτασε να χειροδικεί κόντρα στους αντιπάλους της ομάδας του, με την ένταση να είναι διάχυτη στο ματς, αλλά και μετά το τέλος αυτού.

Στην ολοκλήρωση της διαδικασίας των πέναλτι κόντρα στην Τότεναμ και με την Παρί να έχει κατακτήσει και το Super Cup για να κάνει πέντε τους τίτλους που έχει πανηγυρίσει μέσα στο 2025, ο Λουίς Ενρίκε εμφανίστηκε αρκετά πιο προσγειωμένος και ειλικρινής, έχοντας δει την ομάδα του να επιστρέφει από το εις βάρος της 2-0 στο 2-2 στα τελευταία λεπτά προτού επικρατήσει από την άσπρη βούλα.

«Πιστεύεις το αξίζαμε;» ρώτησε τον ρεπόρτερ στον οποίο θα μιλούσε και εν συνεχεία ανέφερε: «Το ποδόσφαιρο είναι άδικο ορισμένες φορές και απρόβλεπτο. Η Τότεναμ αξίζει συγχαρητήρια, εμείς δουλέψαμε μονάχα έξι μέρες πριν από το παιχνίδι, αλλά είχαμε πίστη ως το τελευταίο λεπτό, όπως είχαν πίστη και οι οπαδοί μας. Αλλά ήμασταν τυχεροί...».

ΔΙΕΘΝΗ

