«Καμπάνα» από UEFA στην Παρτίζαν

Με πρόστιμο 90.250 ευρώ και μερικό κλείσιμο του σταδίου (συνολικά 10.000 θέσεις) για τον επόμενο ευρωπαϊκό αγώνα της τιμωρήθηκε η Παρτίζαν από την UEFA.

Αιτία η συμπεριφορά των οπαδών της στο γήπεδό της, το «Μαρακανά», στους δύο τελευταίους αγώνες προκριματικών του Conference League, στις 31 Ιουλίου εναντίον της Ολεκσάντρια και στις 7 Αυγούστου εναντίον της Χιμπέρνιαν.

Η UEFA επέβαλε κυρώσεις στην σερβική ομάδα για ρίψη αντικειμένων, άναμμα φωτοβολίδων, χρήση δεικτών λέιζερ, μετάδοση μηνυμάτων ακατάλληλων για αθλητική εκδήλωση με παράνομα πανό και ρατσιστική και μεροληπτική συμπεριφορά.

Εφόσον προκριθεί στα playoffs περνώντας το εμπόδιο της Χιμπέρνιαν, η Παρτίζαν θα εκτίσει την ποινή της φέτος, ειδάλλως την επόμενη φορά που θα βγει στην Ευρώπη.