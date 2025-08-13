ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι ομάδες που συνεχίζουν στα πλέι οφ του Champions League και πως έχουν διαμορφωθεί τα ζευγάρια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι ομάδες που συνεχίζουν στα πλέι οφ του Champions League και πως έχουν διαμορφωθεί τα ζευγάρια

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε ήδη ένα πανίσχυρο προβάδισμα στα χέρια του μετά τη νίκη του με 3-1 στον πρώτο αγώνα με τη Λεχ στο Πόζναν και στη ρεβάνς του Βελιγραδίου, απλοποίησε τα πράγματα απ' το πρώτο ημίχρονο χάρις στο πέναλτι του Εντιαγιέ στο 45'+1'. Οι Πολωνοί ισοφάρισαν στο 90'+3' με τον Ίσακ, όμως η σερβική ομάδα πήρε την πρόκριση στα play off του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Πάφο.

Εύκολο βράδυ πέρασε η Μπενφίκα στη ρεβάνς με τη Νις. Με το υπέρ τους 2-0 απ' τον πρώτο αγώνα, οι «αετοί» νίκησαν ξανά με το ίδιο σκορ κι ετοιμάζονται για τις μεγάλες... μάχες με τη Φενερμπαχτσέ του Ζοζέ Μουρίνιο. Τα γκολ της πορτογαλικής ομάδας σημείωσαν οι Άουρσνες (18') και Σιέλντερουπ (27'), ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης έπαιξε για 81 λεπτά.

Στα play off προκρίθηκε για πρώτη φορά στην Ιστορία της και η Καϊράτ Αλμάτι απ' το Καζακστάν, η οποία «λύγισε» τη Σλοβαν Μπρατισλάβας με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι (1-0 υπέρ των Σλοβάκων η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση), έχοντας ως «ήρωα» τον γκολκίπερ της Αλεκσάντρ Ζαρούτσκι, ο οποίος απέκρουσε το 4ο πέναλτι.

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη «δεινοπάθησε» απέναντι στη Σάλτσμπουργκ, βρέθηκε πίσω στο με δύο γκολ στη ρεβάνς του "Jan Breydel Stadion", όμως με αντεπίθεση διαρκείας στο τελευταίο ημίωρο όχι μόνο πήρε την πρόκριση αλλά κατάφερε να πάρει και τη νίκη με 3-2, μπαίνοντας στα play off του Champions League.

Οι Αυστριακοί προηγήθηκαν στο ημίχρονο με τα γκολ των Ράσμουσεν (18') και Μπάιντο (42'), όμως οι Βέλγοι το «γύρισαν» στο δεύτερο μέρος με τα τέρματα των Σέις (61'), Φορμπς (83') και Βάνακεν (90'+4'), με τον τελευταίο να σκοράρει και να «σφραγίζει» την πρόκριση έπειτα από ασίστ του Τζόλη, περιμένοντας πλέον στα play off τους Ρέιντζερς.

Τεράστια ανατροπή έκανε η Φενερμπαχτσέ επί της Φέγενορντ. Έχοντας ηττηθεί με 2-1 στο πρώτο ματς στο "De Kuip" η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 41' απ' το τέρμα του Γουατανάμπε. «Απάντησε» όμως άμεσα και πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, σκόραρε δις με τους Μπράουν (44') και Ντουράν (45'+2').

Και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καταιγιστική, σημειώνοντας άλλα δύο γκολ απ' τους Φρεντ (55') και Εν Νεσιρί (83') που ανέβασαν το δείκτη του σκορ στο 4-1. Οι Ολλανδοί μείωσαν στο 89' ξανά με τον Γουατανάμπε, όμως ο Ταλίσκα στο 90'+5' έβαλε το... κερασάκι στην «τούρτα» της πρόκρισης της Φενέρ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων του Γ' προκριματικού γύρου του Champions League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) 5-1 (1-0)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Μάλμε (Σουηδία) 5-0 (0-0)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Φέγενορντ (Ολλανδία) 5-2 (1-2)

Πάφος (Κύπρος)-Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 2-0 (1-0)

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1 (0-3)

Μπριζ (Βέλγιο)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 3-2 (1-0)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 3-0 (0-0)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 3-4 πέν. / 1-0 κ.α. και παρ. (0-1)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-1 (3-1)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Νις (Γαλλία) 2-0 (2-0)

 

CHAMPIONS PATH

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Πάφος (Κύπρος)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)

Σέλτικ (Σκωτία) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)

Βασιλεία (Ελβετία) - Κοπεγχάγη (Δανία)

LEAGUE PATH

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Ρέιντζερς (Σκωτία) - Μπριζ (Βέλγιο)

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι ομάδες που συνεχίζουν στα πλέι οφ του Champions League και πως έχουν διαμορφωθεί τα ζευγάρια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ερυθρός Αστέρας το τελευταίο εμπόδιο για την Πάφος FC στον δρόμο για τα... «αστέρια»!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με σφραγίδα... κυπριακή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εξασφάλισε 10+ εκατομμύρια ευρώ η Πάφος και πάει για το... χρυσάφι!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πανηγυρικές προκρίσεις για Κοπεγχάγη και Φενέρ - Πέρασε παρά την ήττα η Ρέιντζερς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφτασε Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης!

Ελλάδα

|

Category image

Τρελή ανατροπή από το 0-2 και πρόκριση για την Κλαμπ Μπριζ με «υπογραφή» Τζόλη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καρσέδο: «Μπορούμε και πιο ψηλά, δικαιούμαστε να ονειρευόμαστε»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η φοβερή εμφάνιση και τα ιστορικά γκολ της Πάφου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι αριθμοί του Τζόκερ και το τζάκποτ ρεκόρ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σούνιτς: «Φυσικά είμαστε αισιόδοξοι για Champions League»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τάνκοβιτς: «Δεν φοβόμαστε κανέναν, όποιος κι αν είναι φέρτε τον μέσα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διέλυσε την Ντιναμό και πάει στα... «αστεράτα» πλέι οφ η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επίσημα στην Έβερτον ο Γκρίλις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Κορέια «κλείδωσε» τη μεγάλη πρόκριση!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη