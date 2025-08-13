Οι ομάδες που συνεχίζουν στα πλέι οφ του Champions League και πως έχουν διαμορφωθεί τα ζευγάρια

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε ήδη ένα πανίσχυρο προβάδισμα στα χέρια του μετά τη νίκη του με 3-1 στον πρώτο αγώνα με τη Λεχ στο Πόζναν και στη ρεβάνς του Βελιγραδίου, απλοποίησε τα πράγματα απ' το πρώτο ημίχρονο χάρις στο πέναλτι του Εντιαγιέ στο 45'+1'. Οι Πολωνοί ισοφάρισαν στο 90'+3' με τον Ίσακ, όμως η σερβική ομάδα πήρε την πρόκριση στα play off του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Πάφο.

Εύκολο βράδυ πέρασε η Μπενφίκα στη ρεβάνς με τη Νις. Με το υπέρ τους 2-0 απ' τον πρώτο αγώνα, οι «αετοί» νίκησαν ξανά με το ίδιο σκορ κι ετοιμάζονται για τις μεγάλες... μάχες με τη Φενερμπαχτσέ του Ζοζέ Μουρίνιο. Τα γκολ της πορτογαλικής ομάδας σημείωσαν οι Άουρσνες (18') και Σιέλντερουπ (27'), ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης έπαιξε για 81 λεπτά.

Στα play off προκρίθηκε για πρώτη φορά στην Ιστορία της και η Καϊράτ Αλμάτι απ' το Καζακστάν, η οποία «λύγισε» τη Σλοβαν Μπρατισλάβας με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι (1-0 υπέρ των Σλοβάκων η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση), έχοντας ως «ήρωα» τον γκολκίπερ της Αλεκσάντρ Ζαρούτσκι, ο οποίος απέκρουσε το 4ο πέναλτι.

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη «δεινοπάθησε» απέναντι στη Σάλτσμπουργκ, βρέθηκε πίσω στο με δύο γκολ στη ρεβάνς του "Jan Breydel Stadion", όμως με αντεπίθεση διαρκείας στο τελευταίο ημίωρο όχι μόνο πήρε την πρόκριση αλλά κατάφερε να πάρει και τη νίκη με 3-2, μπαίνοντας στα play off του Champions League.

Οι Αυστριακοί προηγήθηκαν στο ημίχρονο με τα γκολ των Ράσμουσεν (18') και Μπάιντο (42'), όμως οι Βέλγοι το «γύρισαν» στο δεύτερο μέρος με τα τέρματα των Σέις (61'), Φορμπς (83') και Βάνακεν (90'+4'), με τον τελευταίο να σκοράρει και να «σφραγίζει» την πρόκριση έπειτα από ασίστ του Τζόλη, περιμένοντας πλέον στα play off τους Ρέιντζερς.

Τεράστια ανατροπή έκανε η Φενερμπαχτσέ επί της Φέγενορντ. Έχοντας ηττηθεί με 2-1 στο πρώτο ματς στο "De Kuip" η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 41' απ' το τέρμα του Γουατανάμπε. «Απάντησε» όμως άμεσα και πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, σκόραρε δις με τους Μπράουν (44') και Ντουράν (45'+2').

Και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καταιγιστική, σημειώνοντας άλλα δύο γκολ απ' τους Φρεντ (55') και Εν Νεσιρί (83') που ανέβασαν το δείκτη του σκορ στο 4-1. Οι Ολλανδοί μείωσαν στο 89' ξανά με τον Γουατανάμπε, όμως ο Ταλίσκα στο 90'+5' έβαλε το... κερασάκι στην «τούρτα» της πρόκρισης της Φενέρ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων του Γ' προκριματικού γύρου του Champions League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) 5-1 (1-0)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Μάλμε (Σουηδία) 5-0 (0-0)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Φέγενορντ (Ολλανδία) 5-2 (1-2)

Πάφος (Κύπρος)-Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 2-0 (1-0)

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1 (0-3)

Μπριζ (Βέλγιο)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 3-2 (1-0)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 3-0 (0-0)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 3-4 πέν. / 1-0 κ.α. και παρ. (0-1)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-1 (3-1)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Νις (Γαλλία) 2-0 (2-0)

CHAMPIONS PATH

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Πάφος (Κύπρος)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)

Σέλτικ (Σκωτία) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)

Βασιλεία (Ελβετία) - Κοπεγχάγη (Δανία)

LEAGUE PATH

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Ρέιντζερς (Σκωτία) - Μπριζ (Βέλγιο)