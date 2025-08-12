Αποφασισμένη για Γκουεΐ η Λίβερπουλ

Αποφασισμένη να ολοκληρώσει μια ακόμη δυνατή μεταγραφική κίνηση στο φετινό καλοκαίρι εμφανίζεται η Λίβερπουλ!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «BBC», ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ εντείνει τις προσπάθειές του για την απόκτηση του Μαρκ Γκουεΐ!

Πριν από λίγες ημέρες, ο 25χρονος Βρετανός στόπερ έκανε... χαλάστρα στους «reds», σηκώνοντας εκείνος το τρόπαιο του Community Shields, μετά την επικράτηση της Κρίσταλ Πάλας στα πέναλτι επί της Λίβερπουλ στον τελικό του «Γουέμπλεϊ».

Με δεδομένο πως το συμβόλαιο του διεθνούς κεντρικού αμυντικού ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, οι «αετοί» δεν είναι αρνητικοί στο ενδεχόμενο πώλησης του αρχηγού τους, εφόσον, φυσικά, καλυφθούν τα «θέλω» τους αξιώνοντας το ποσό των 46,5 εκατομμυρίων ευρώ.

