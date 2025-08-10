Τρόπαιο με «ήρωα» τον Χέντερσον για την Πάλας, πήρε την... παρτίδα στα πέναλτι κόντρα στη Λίβερπουλ

Με «ήρωα» τον Ντιν Χέντερσον, ο οποίος έκανε δύο σπουδαίες επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι, η Κρίσταλ Πάλας νίκησε τη Λίβερπουλ με 3-2 στη «ρώσικη ρουλέτα» (2-2 η κανονική διάρκεια) στο «Wembley» και κατέκτησε για πρώτη φορά στην Ιστορία της το «Community Shield» και την πρώτη «κούπα» της σεζόν στο «Νησί».

Στο ίδιο γήπεδο που πριν από λίγους μήνες «χάρισε» το πρώτο Κύπελλο της Ιστορίας της με μεγάλες επεμβάσεις στον τελικό με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο 28χρονος γκολκίπερ ήταν ξανά μεγάλος πρωταγωνιστής αποκρούοντας τα πέναλτι των ΜακΆλιστερ και Έλιοτ σε έναν δραματικό τελικό που βρήκε νικητές τους Λονδρέζους.

Η εκκίνηση του αγώνα ήταν εντυπωσιακή. Μόλις στο 4’ τα δύο απ’ τα τέσσερα νέα αποκτήματα της Λίβερπουλ που ξεκίνησαν στην ενδεκάδα, ο Βιρτς κι ο Εκιτικέ συνεργάστηκαν πολύ ωραία, με τον Γάλλο να κάνει το τέλειο πλασέ απ’ το όριο της περιοχής και να στέλνει την μπάλα στη γωνία του Χέντερσον για το 1-0 των «reds».

Η Κρίσταλ Πάλας επιχείρησε να «απαντήσει» άμεσα κι αφού «προειδοποίησε» με μια καλή ευκαιρία του Έζε στο 12’, τρία λεπτά μετά κέρδισε πέναλτι σε καθαρή ανατροπή του Σαρ απ’ τον Φαν Ντάικ. Ο Κάβανο έδειξε την άσπρη βούλα κι ο Ματετά δεν αστόχησε στο 17’ ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο 21’ η Λίβερπουλ πήρε ξανά προβάδισμα, όταν από εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού του Σομποσλάι, ο Φρίμπονγκ υποδέχθηκε την μπάλα από δεξιά κι επιχείρησε μία τρομερή σέντρα-σουτ που πέρασε πάνω απ’ τον Χέντερσον και κατέληξε στα δίχτυα του για το 2-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Εκιτικέ μπήκε ξανά δυνατά στις φάσεις, χάνοντας δύο καλές ευκαιρίες στο 46’ (κεφαλιά άουτ) και στο 52’ (πλασέ άουτ), όμως μετά το 60’ η Κρίσταλ Πάλας ήταν εκείνη που πήρε τα ηνία του αγώνα πιέζοντας για την ισοφάριση. Στο 62’ ο Άλισον σταμάτησε εντυπωσιακά το πλασέ του Έζε, όμως στο 77’ δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο στο τετ-α-τετ με τον Σαρ, ο οποίος ισοφάρισε σε 2-2 μετά από ασίστ του Γουόρτον.

Στο 79’ οι «αετοί» θα μπορούσαν να έχουν κάνει την ολική.... ανατροπή όμως ο Κέρκες έκανε ένα καταπληκτικό τάκλιν στο πλασέ του Σαρ απ’ το ύψος του πέναλτι που πήγαινε προς τα... μέσα. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων το πλασέ του νεοεισελθόντα Ντέβενι πέρασε ελάχιστα άουτ, με το 2-2 να μένει ως το φινάλε και τις δύο ομάδες να οδηγούνται άμεσα στη διαδικασία των πέναλτι (δεν υπάρχει παράταση στο Community Shield).

Εκεί όπου «μίλησε» η κλάση του Ντιν Χέντερσον ο οποίος «έπιασε» δύο πέναλτι, με το Σαλάχ να στέλνει άουτ το πρώτο των «reds», χαρίζοντας το τρόπαιο στην Κρίσταλ Πάλας.

Η σειρά των πέναλτι:

Σαλάχ άουτ

Ματετά 1-0

ΜακΆλιστερ Απέκρουσε ο Χέντερσον

Έζε Απέκρουσε ο Άλισον και δοκάρι

Χάκπο 1-1

Σαρ 2-1

Έλιοτ Απέκρουσε ο Χέντερσον

Σόσα Δοκάρι

Σομποσλάι 2-2

Ντιβένι 3-2

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ (Όλιβερ Γκλάσνερ): Χέντερσον, Ρίτσαρντς, Λακρουά, Γκουεχί (90’+3’ λ.τρ. Ντιβένι), Μουνιός, Γουόρτον (85’ Λέρμα), Καμαντά (29’ λ.τρ. Χιούζ), Μίτσελ (79’ Σόσα), Σαρ, Έζε, Ματετά.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Άρνε Σλοτ): Άλισον, Φρίμπονγκ, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Κέρκες (84’ Ρόμπερτσον), Τζόουνς (71 Έντο), Σόμποσλάι, Σαλάχ, Βίρτς (84’ Έλιοτ), Χάκπο, Εκιτικέ (71’ ΜακΆλιστερ).