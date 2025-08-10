ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πανό κατά της UEFA στον τελικό του Community Shield από τους φίλους της Κρίσταλ Πάλας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πανό κατά της UEFA στον τελικό του Community Shield από τους φίλους της Κρίσταλ Πάλας

Έστειλαν το... μήνυμά τους οι φίλοι της Κρίσταλ Πάλας!

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Κρίσταλ Πάλας, οι οπαδοί της δεύτερης ύψωσαν ένα πανό και άναψαν καπνογόνα. Στο εν λόγω πανό αναγραφόταν η φράση «UEFA Mafia» και ήταν ένα μήνυμα προς την συνομοσπονδία, για τον αποκλεισμό του συλλόγου από το Europa League.

Θυμίζουμε πως το όργανο της οικονομικού ελέγχου συλλόγων της UEFA αποφάσισε να αφήσει εκτός διοργάνωσης την Κρίσταλ Πάλας. Αιτία ήταν πως ο κάτοχος του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της έχει επίσης το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Λυών, η οποία προκρίθηκε επίσης στο Europa.

H υπόθεση έχει οδηγηθεί στο CAS, το οποίο αναμένεται να βγάλει οριστική απόφαση στις 11 Αυγούστου.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Bραχίμης: «Πιστεύουμε πως τέθηκαν οι βάσεις»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Σπουδαίο διπλό στη Βιέννη για την υποψήφια αντίπαλο της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άλλο επίπεδο η Σερβία, συνέτριψε την Εθνική μας και έκανε το δύο στα δύο στο ECOMMBX Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

7ος κορυφαίος έφηβος στο τριπλούν στην Ευρώπη ο Άστζιαν

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Τρόπαιο με «ήρωα» τον Χέντερσον για την Πάλας, πήρε την... παρτίδα στα πέναλτι κόντρα στη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοκ στο 90+4΄ για την Άντερλεχτ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αν μπορούσε να μιλήσει, τι θα έλεγε ο τεράστιος Μίμης στον Γιόβιτς;

Απόψεις

|

Category image

Πανό κατά της UEFA στον τελικό του Community Shield από τους φίλους της Κρίσταλ Πάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο μπλοκάκι του Αυγουστή ο Τζαχάνμπακς

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η κάρτα φιλάθλου και το δεδομένο

Απόψεις

|

Category image

Αυτοί είναι οι «αγαπημένοι» παίκτες του Γκουαρντιόλα στο ΝΒΑ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόταση... μαμούθ του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη!

Ελλάδα

|

Category image

Δείχνει πως βαδίζει στο σωστό δρόμο η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στη Σουηδία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι ιταλοί έχουν βάλει τον Παναθηναϊκό στην pole position για την απόκτηση του Καλάμπρια

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη