Πανό κατά της UEFA στον τελικό του Community Shield από τους φίλους της Κρίσταλ Πάλας

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Κρίσταλ Πάλας, οι οπαδοί της δεύτερης ύψωσαν ένα πανό και άναψαν καπνογόνα. Στο εν λόγω πανό αναγραφόταν η φράση «UEFA Mafia» και ήταν ένα μήνυμα προς την συνομοσπονδία, για τον αποκλεισμό του συλλόγου από το Europa League.

Θυμίζουμε πως το όργανο της οικονομικού ελέγχου συλλόγων της UEFA αποφάσισε να αφήσει εκτός διοργάνωσης την Κρίσταλ Πάλας. Αιτία ήταν πως ο κάτοχος του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της έχει επίσης το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Λυών, η οποία προκρίθηκε επίσης στο Europa.

H υπόθεση έχει οδηγηθεί στο CAS, το οποίο αναμένεται να βγάλει οριστική απόφαση στις 11 Αυγούστου.