Αυτοί είναι οι «αγαπημένοι» παίκτες του Γκουαρντιόλα στο ΝΒΑ!

Το NBA ήταν πάντα σημαντικό κομμάτι της ζωής του Kαταλανού τεχνικού της Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε στην Ιταλία για το φιλικό με την Παλέρμο με αφορμή τους εορτασμούς των γηπεδούχων για τα 125 χρόνια της ιστορίας τους, πήρε τη νίκη με 3-0 (δύο γκολ του Ρέιντερς, ένα του Χάλαντ) και ο Πεπ Γκουαρδιόλα βρέθηκε μπροστά από τους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου.

Εκτός από τα αγωνιστικά ζητήματα της Σίτι και όσα απασχολούν τον κόσμο της ομάδας, ο Γκουαρδιόλα άκουσε και μπασκετικές ερωτήσεις. Ο Ισπανός τεχνικός δήλωσε χαρούμενος που ανανέωσε ως head coach των Μπόστον Σέλτικς ο Τζο Ματζούλα, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε τους τρεις αγαπημένους του παίκτες από το NBA μετά την εποχή του Μάικλ Τζόρνταν: «Ο Στεφ Κάρι, ο Λούκα Ντόντσιτς και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς» απάντησε ο Πεπ, στον δημοσιογράφο Μαρκ Στάιν.

«Λατρεύω τον Τζο Ματζούλα και τους Μπόστον Σέλτικς. Ξέρω ότι ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Σέλτικς, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον», δήλωσε χαρακτηριστικά για τον προπονητή των Μπόστον Σέλτικς.

sport24.gr

