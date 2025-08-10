Εκτός αποστολής ο Τσιμίκας – Πιο πιθανή η αποχώρησή του!

Νέα δημοσιεύματα περί πιθανής αποχώρησης από τη Λίβερπουλ άμεσα…

Μία σημαντική είδηση έχει κάνει την εμφάνισή της για τη Λίβερπουλ τα τελευταία λεπτά και έχει… ελληνικό ενδιαφέρον.

Πρόκειται για τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος χρόνο στα φιλικά προετοιμασίας από τον Άρνε Σλοτ, αλλά στο πρώτο «επίσημο» παιχνίδι της σεζόν, αν το Community Shield λογίζεται ως τέτοιο, είναι εκτός.

Δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας και οι Άγγλοι κάνουν λόγο για πολύ πιθανή αποχώρηση, προς το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου.

Εξετάζει τις επιλογές του ο Έλληνας μπακ, με τον Άρνε Σλοτ να μοιάζει να προτιμά τον Μίλος Κέρκεζ και τον Άντι Ρόμπερτσον, στη «δυάδα» των αριστερών μπακ.

