ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σοκ στη Μπέτις: Χάνει τον Ίσκο για τρεις μήνες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σοκ στη Μπέτις: Χάνει τον Ίσκο για τρεις μήνες

Ο ηγέτης της Ρεάλ Μπέτις θα χάσει την έναρξη της La Liga, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε φιλικό με τη Μάλαγα.

 

 

Η Ρεάλ Μπέτις δέχθηκε ισχυρό πλήγμα, καθώς θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ίσκο για περίπου τρεις μήνες.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στην περόνη κατά τη διάρκεια φιλικής αναμέτρησης με τη Μάλαγα, με τις πρώτες εκτιμήσεις από τα ισπανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για απουσία που θα επηρεάσει σημαντικά την ομάδα.

Αυτό σημαίνει ότι ο 32χρονος άσος δεν θα είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα της La Liga στις 18 Αυγούστου απέναντι στην Έλτσε.

Την περασμένη σεζόν, ο Ίσκο υπήρξε αναντικατάστατος για τη φιναλίστ του Conference League, καταγράφοντας 12 γκολ και 11 ασίστ σε 33 εμφανίσεις, επίδοση που του χάρισε την επιστροφή του στην εθνική Ισπανίας.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Προτάθηκε στην Ίντερ ο Έσε του Ολυμπιακού σύμφωνα με τους Ιταλούς

Ελλάδα

|

Category image

Δευτέρα βράδυ ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Μπονζί στο Σινσινάτι

Τένις

|

Category image

Η... μισή Εθνική Ελλάδας δέχθηκε βαριά ήττα από το Ισραήλ και αποχαιρέτησε την Κύπρο χωρίς νίκη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Νέο ΤΖΑΚΠΟΤ και νέα... εκτόξευση στο ΤΖΟΚΕΡ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η σφραγίδα Μπεργκ άρχισε να μπαίνει...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το US Open... «μοιράζει χρήμα» με τη σέσουλα!

Τένις

|

Category image

«Θύματα» οι νεαροί παίκτες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Παολίνι λύγισε τη Σάκκαρη στο Σινσινάτι

Τένις

|

Category image

Έγινε... φόβητρο η Κύπρος!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Bραχίμης: «Πιστεύουμε πως τέθηκαν οι βάσεις»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Σπουδαίο διπλό στη Βιέννη για την υποψήφια αντίπαλο της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άλλο επίπεδο η Σερβία, συνέτριψε την Εθνική μας και έκανε το δύο στα δύο στο ECOMMBX Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

7ος κορυφαίος έφηβος στο τριπλούν στην Ευρώπη ο Άστζιαν

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Τρόπαιο με «ήρωα» τον Χέντερσον για την Πάλας, πήρε την... παρτίδα στα πέναλτι κόντρα στη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοκ στο 90+4΄ για την Άντερλεχτ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη