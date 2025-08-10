Σοκ στη Μπέτις: Χάνει τον Ίσκο για τρεις μήνες

Η Ρεάλ Μπέτις δέχθηκε ισχυρό πλήγμα, καθώς θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ίσκο για περίπου τρεις μήνες.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στην περόνη κατά τη διάρκεια φιλικής αναμέτρησης με τη Μάλαγα, με τις πρώτες εκτιμήσεις από τα ισπανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για απουσία που θα επηρεάσει σημαντικά την ομάδα.

Αυτό σημαίνει ότι ο 32χρονος άσος δεν θα είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα της La Liga στις 18 Αυγούστου απέναντι στην Έλτσε.

Την περασμένη σεζόν, ο Ίσκο υπήρξε αναντικατάστατος για τη φιναλίστ του Conference League, καταγράφοντας 12 γκολ και 11 ασίστ σε 33 εμφανίσεις, επίδοση που του χάρισε την επιστροφή του στην εθνική Ισπανίας.

