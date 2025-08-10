ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποπέμφθηκε ο πρόεδρος της Κορίνθιανς, κατηγορούμενος για διαφθορά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποπέμφθηκε ο πρόεδρος της Κορίνθιανς, κατηγορούμενος για διαφθορά

Ο πρόεδρος της Κορίνθιανς, Αουγκούστο Μέλο, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και ξέπλυμα χρήματος, αποπέμφθηκε από την θέση του, μετά από σχετική ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης του συλλόγου του Σάο Πάολο.

Ο Μέλο, ο οποίος έφερε τον Ολλανδό διεθνή Μέμφις Ντεπάι στην Κορίνθιανς τον Σεπτέμβριο του 2024, παραπέμπεται στο δικαστήριο για «εγκληματική οργάνωση», «ξέπλυμα χρήματος» και «κλοπή», σύμφωνα με δικαστική πηγή που επικαλέστηκε το AFP στις 23 Ιουλίου. Είναι κυρίως ύποπτος για παρατυπίες σε συμβόλαιο χορηγίας με την πλατφόρμα στοιχημάτων Vai de Bet.

Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσίευσε ο βραζιλιάνικος Τύπος, ο 61χρονος Μέλο, κατηγορείται για την δημιουργία δικτύου εικονικών εταιρειών με σκοπό την υπεξαίρεση χρημάτων από τον σύλλογο, που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Η εισαγγελία του Σάο Πάολο ζητά από τους κατηγορούμενους να αποζημιώσουν τον σύλλογο με το ποσό των 40 εκατομμυρίων ρεάλ (περίπου 7,2 εκατομμύρια δολάρια).

Στην γενική συνέλευση του Σαββάτου (9/8), 1.413 μέλη ψήφισαν υπέρ της οριστικής αποπομπής του και 620 ψήφισαν κατά, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που δημοσίευσε ο σύλλογος.

Η Κορίνθιανς, την οποία υποστηρίζει και ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, βρίσκεται αυτήν την στιγμή δωδέκατη στο εθνικό πρωτάθλημα. Επτά φορές πρωταθλήτρια Βραζιλίας, κάποτε νικήτρια του Κόπα Λιμπερταδόρες (2012) και δύο φορές νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων (2000, 2012), η Κορίνθιανς έχει... φιλοξενήσει θρυλικούς παίκτες, όπως οι Γκαρίντσα, Ριβελίνο, Σόκρατες, Ρομπέρτο Κάρλος και, πιο πρόσφατα, ο Χαβιέ Μασεράνο.

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Προτάθηκε στην Ίντερ ο Έσε του Ολυμπιακού σύμφωνα με τους Ιταλούς

Ελλάδα

|

Category image

Δευτέρα βράδυ ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Μπονζί στο Σινσινάτι

Τένις

|

Category image

Η... μισή Εθνική Ελλάδας δέχθηκε βαριά ήττα από το Ισραήλ και αποχαιρέτησε την Κύπρο χωρίς νίκη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Νέο ΤΖΑΚΠΟΤ και νέα... εκτόξευση στο ΤΖΟΚΕΡ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η σφραγίδα Μπεργκ άρχισε να μπαίνει...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το US Open... «μοιράζει χρήμα» με τη σέσουλα!

Τένις

|

Category image

«Θύματα» οι νεαροί παίκτες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Παολίνι λύγισε τη Σάκκαρη στο Σινσινάτι

Τένις

|

Category image

Έγινε... φόβητρο η Κύπρος!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Bραχίμης: «Πιστεύουμε πως τέθηκαν οι βάσεις»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Σπουδαίο διπλό στη Βιέννη για την υποψήφια αντίπαλο της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άλλο επίπεδο η Σερβία, συνέτριψε την Εθνική μας και έκανε το δύο στα δύο στο ECOMMBX Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

7ος κορυφαίος έφηβος στο τριπλούν στην Ευρώπη ο Άστζιαν

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Τρόπαιο με «ήρωα» τον Χέντερσον για την Πάλας, πήρε την... παρτίδα στα πέναλτι κόντρα στη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοκ στο 90+4΄ για την Άντερλεχτ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη