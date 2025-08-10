«Αξίζω και εγώ τη Χρυσή Μπάλα»

Ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι από τα μεγάλα φαβορί για να κερδίσουν το πολυπόθητο βραβείο της Χρυσής Μπάλας, μετά από εξαιρετικές σεζόν που έχουν κάνει.

Εξαιρετική σεζόν βέβαια έχει κάνει και ο Ασράφ Χακίμι με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Canal+» εξέφρασε την επιθυμία του να είναι ο νικητής, τονίζοντας ότι το αξίζει.

«Όταν με βάζουν στην συζήτηση για την Χρυσή Μπάλα είναι ένα όνειρο που δεν είχα ποτέ σκεφτεί. Εάν έχω την ευκαιρία να την κερδίσω, νομίζω ότι την αξίζω κι εγώ. Είχαμε μία ιστορική σεζόν και δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που έχουν σκοράρει στα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τους τελικούς, ειδικά οι αμυντικοί.

Ο κόσμος νομίζει ότι είμαι επιθετικός ή μέσος, αλλά όχι, παίζω στην τετράδα της άμυνας και πρέπει να σκεφθώ την άμυνα. Τα στατιστικά που είχα εφέτος δεν είναι αυτά ενός συνηθισμένου αμυντικού. Νομίζω ότι όταν ένας αμυντικός το κάνει αυτό, αξίζει κάτι περισσότερο από έναν επιθετικό», σημείωσε ο 26χρονος.

sport-fm.gr