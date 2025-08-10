Ζημιά με Κόβασιτς στη Σίτι, τον χάνει για καιρό ο Πεπ!

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα ήθελε πολύ να έχει ήρεμη προετοιμασία για τη νέα σεζόν, αλλά προτού αρχίσουν τα επίσημα ματς της Σίτι, έρχεται αντιμέτωπος με αναποδιές.

Κι αυτό, διότι δεν είναι μονάχα ο Ρόδρι που τελικά θα χρειαστεί λίγο χρόνο περισσότερο για να επανέλθει πλήρως μετά τον νέο τραυματισμό του, αλλά προέκυψε ζημιά και με τον Κόβασιτς!

Ο Κροάτης μέσος ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον αστράγαλο που χρειάζεται ιδιαίτερη υπομονή και σύμφωνα με τους Times θα είναι σε θέση ν’ αγωνιστεί από τον Οκτώβριο και μετά!

