Το «Έμιρεϊτς» είδε πρώτη φορά τον… μασκοφόρο: Άνοιξε λογαριασμό ο Γιόκερες!

Ο Σουηδός επιθετικός στο 35ο λεπτό του φιλικού αγώνα των «κανονιέρηδων» απέναντι στους Βάσκους πήρε φόρα, πάτησε δυνατά και έφτασε πρώτος στο γέμισμα που έγινε από δεξιά, έπειτα από φάση διαρκείας.

Η καρφωτή κεφαλιά του κατέληξε στα δίχτυα και το «Έμιρεϊτς» είδε για πρώτη φορά τον… μασκοφόρο Γκιόκερες, ανοίγοντας την όρεξη των οπαδών της νέας του ομάδας!

🚨⚽ 1-0 Arsenal.



OOOOOOOOHHHH WHAT A HEADER BY VIKTOR GYOKERES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HE HAS SCORED HIS FIRST GOAL FOR ARSENAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/ezxpmtiwQj — FÚTBOL HUB (@futbolhub7) August 9, 2025

