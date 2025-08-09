Το «Έμιρεϊτς» είδε πρώτη φορά τον… μασκοφόρο: Άνοιξε λογαριασμό ο Γιόκερες!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Βίκτορ Γκιόκερες πανηγύρισε για πρώτη φορά στο «Έμιρεϊτς» με την αγαπημένη του μάσκα από την ταινία του Batman, ανοίγοντας λογαριασμό στη φιλική αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Μπιλμπάο!
Ο Σουηδός επιθετικός στο 35ο λεπτό του φιλικού αγώνα των «κανονιέρηδων» απέναντι στους Βάσκους πήρε φόρα, πάτησε δυνατά και έφτασε πρώτος στο γέμισμα που έγινε από δεξιά, έπειτα από φάση διαρκείας.
Η καρφωτή κεφαλιά του κατέληξε στα δίχτυα και το «Έμιρεϊτς» είδε για πρώτη φορά τον… μασκοφόρο Γκιόκερες, ανοίγοντας την όρεξη των οπαδών της νέας του ομάδας!
🚨⚽ 1-0 Arsenal.— FÚTBOL HUB (@futbolhub7) August 9, 2025
OOOOOOOOHHHH WHAT A HEADER BY VIKTOR GYOKERES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HE HAS SCORED HIS FIRST GOAL FOR ARSENAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/ezxpmtiwQj
england365.gr