Άνοιξε λογαριασμό στη Λιλ με υπέροχη γκολάρα ο Ζιρού!

Άνοιξε λογαριασμό στη Λιλ με γκολάρα ο Ζιρού!

Ο πολύπειρος Γάλλος επιθετικός, έδειξε την κλάση του στη φιλική αναμέτρηση της νέας του ομάδας κόντρα στη Γουέστ Χαμ, πετυχαίνοντας ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς!

Συγκεκριμένα, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, δέχθηκε τη βαθιά μπαλιά συμπαίκτη του και αφού κοντρόλαρε υπέροχα με στο στήθος του, εκτέλεσε στην κίνηση με ένα εξαιρετικό γυριστό!

Giroud | West Ham 0-1 Lille



What a control and ginishpic.twitter.com/y8BKLCAr7P — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2025

sport-fm.gr