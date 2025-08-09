Έκλεισε Ινίγκο Μαρτίνεθ από την Μπαρτσελόνα η Αλ Νασρ!

Πήρε τον βασικό αμυντικό της Μπαρτσελόνα η Αλ Νασρ!

Η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μια μεγάλη μεταγραφή, έχοντας φτάσει σε συμφωνία με τους «μπλαουγκράνα» για την απόκτηση του Ινίγκο Μαρτίνεθ!

Στα 34 του, ο διεθνής Ισπανός σέντερ μπακ προέρχεται από μια εξαιρετική για εκείνον σεζόν, με 46 (!) εμφανίσεις σε όλες της διοργανώσεις, οι οποίες συνοδεύτηκαν από σταθερά καλή απόδοση, αφήνει τη Βαρκελώνη για να γίνει συμπαίκτης των Κριστιάνο Ρονάλντο, Μανέ, Ζοάο Φέλιξ και Μπρόζοβιτς.

sport-fm.gr