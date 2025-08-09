ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Διαβόλος» με κάθε επισημότητα ο Σέσκο

Έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη η Γιουνάιτεντ.

Ο Σλοβένος διεθνής επιθετικός, Μπέντζαμιν Σέσκο, ο οποίος στην μπουντεσλίγκα της περιόδου 2024-2025, πέτυχε 21 γκολ με τα «χρώματα» της Λειψίας, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (9/8) από τον σύλλογο της Premier League.

Η μεταγραφή του 22χρονου άσου, θα κοστίσει περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο.

Πήγε στη Λειψία το 2023 από την Σάλτσμπουργκ, όπου έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2021, ο Σέσκο είναι η τρίτη μεγάλη μεταγραφή των «κόκκινων διαβόλων» αυτό το καλοκαίρι, μετά τους Ματέους Κούνια από την Γουλβς και τον Μπράιαν Μπεμό από την Μπρέντφορντ. Και οι τρεις επιθετικοί σκόραραν 58 γκολ την περασμένη σεζόν, στοιχείο αρκετό για να βοηθήσει στην επίλυση των επιθετικών προβλημάτων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς πέτυχαν μόνο 44 γκολ στην Premier League την περασμένη σεζόν. Είκοσι φορές πρωταθλητές Αγγλίας, οι Κόκκινοι Διάβολοι κυνηγούν έναν τίτλο στην Premier League από το 2013.

«Η ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι προφανώς απίστευτη, αλλά αυτό που με παρακίνησε ακόμη περισσότερο ήταν το μέλλον», δήλωσε ο Σέσκο και πρόσθεσε: «Όταν συζητήσαμε τον σχεδιασμό, ήταν σαφές ότι όλα είναι έτοιμα για να συνεχίσει η ομάδα να αναπτύσσεται και να διεκδικήσει ξανά γρήγορα τα μεγαλύτερα τρόπαια».

ΔΙΕΘΝΗ

