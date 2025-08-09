ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόβλημα με Λεβαντόφσκι και στα πιτς για τρεις εβδομάδες

Πλάνο χωρίς τον Πολωνό είναι αναγκασμένος να καταστρώσει ο Χάνσι Φλικ.

Αν και οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν αισιόδοξες, εν τέλει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Η νέα σεζόν είναι προ των πυλών για την Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να υποδέχονται την Κόμο το βράδυ της Κυριακής (10/8) για το περίφημο «Γκαμπέρ», την πρόβα τζενεράλε πριν κάθε αγωνιστική περίοδο.

Ωστόσο, ο Χάνσι Φλικ έχει ήδη «πονοκεφάλους», καθώς ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι εκτός προπονήσεων με ενοχλήσεις στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο. Οι αρχικές εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του Πολωνού στράικερ ήταν αισιόδοξες, ωστόσο νέα δημοσιεύματα αλλάζουν το τοπίο.

Όπως λοιπόν αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ο «Λέβα» αναμένεται να μείνει εκτός δράσης ακόμη και για τρεις εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει τα πρώτα παιχνίδια της La Liga. Μάλιστα, εκτιμάται πως θα επιστρέψει στη διακοπή των Εθνικών ομάδων το Σεπτέμβριο, και, αν επιβεβαιωθεί αυτό, δεν θα αγωνιστεί απέναντι σε Μαγιόρκα (16/8), Λεβάντε (23/8) και Ράγιο Βαγιεκάνο (31/8).

Με δυο γκολ και μια ασίστ στα τρία φιλικά των «μπλαουγκράνα» στην Ασία, ο 37χρονος ξεκίνησε δυναμικά, όμως είναι δεδομένο ότι θα χάσει την πρεμιέρα της ισπανικής λίγκας, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

 gazzetta.gr

ΔΙΕΘΝΗ

